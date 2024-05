Depositi chimici, opposizioni all’attacco di Bucci: “Perchè non sono state valutate alternative”

Genova. Sul tema dello spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia torna a esprimersi la consigliera comunale di Azione e capo Gruppo Misto Cristina Lodi, che sull’argomento domani presenterà un’interrogazione urgente in aula. “Sono stati giorni di avvenimenti sconvolgenti per la città e per la Regione – dichiara la capogruppo Lodi – al di là del percorso e dell’attività che svolgerà la magistratura per riconoscere eventuali colpevolezze, vengono posti al centro dell’attenzione questioni di cui mi sono sempre occupata grazie anche all’attività incessante del territorio, dei comitati e delle associazioni, e che hanno richiamato la politica ad attenzionare percorsi che dalla Regione al Comune dimostravano debolezze e alcuni passaggi incomprensibili”.

“Il trasferimento dei depositi chimici da Multedo è cosa dovuta e promessa anche questa volta dal sindaco Bucci, verso però un’opzione, Ponte Somalia, che non era tra quelle proposte dallo studio dell’Università. Un’opzione che sembrava da subito una forzatura contro il lavoro, l’ambiente e la reale possibilità di realizzazione, vedendo anche l’ordinanza 32 del 2001 della Capitaneria di Porto che vietava l’ingresso di chimichiere nel bacino di Sampierdarena. Considerati gli ultimi accadimenti, compreso il ricorso accolto e l’apertura di un fascicolo di indagine che sembra coinvolgere anche la delocalizzazione su Ponte Somalia, ho presentato quindi un’interrogazione urgente per chiedere perché nonostante le evidenti problematiche derivanti dalla delocalizzazione dei depositi costieri su quell’area (provvedimento del ctr per lo meno nebuloso, dati saldo occupazionale relativi a chi ora opera sul Somalia, negativi) l’amministrazione comunale non abbia mai voluto prendere in considerazione il vaglio di possibili alternative e come pensa di rispondere alle istanze della delocalizzazione da Multedo più volte promessa ai cittadini. Ritengo che in questo momento più che mai sia urgente e necessario che l’amministrazione comunale risponda e faccia chiarezza in aula punto per punto su tutto ciò che sta emergendo dalle intercettazioni e non solo. La preoccupazione deve dare più forza a tutte quelle iniziative volte a fare chiarezza”.

All’attacco anche il M5s: “La mancata autorizzazione paesaggistica delle settimane scorse fa il paio con la sentenza del Tar, che ha accolto il ricorso contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia. Una vittoria per tutti coloro che pretendono il rispetto delle normative vigenti e dei passaggi previsti dall’iter burocratico al fine di tutelare i genovesi. Una vittoria contro chi voleva a tutti i costi il dislocamento in porto a Sampierdarena e non si è mai degnato di valutare valide alternative. E che, per Ponte Somalia, non si è fermato nemmeno di fronte al parere negativo del Comitato tecnico regionale, addirittura pressato da un dirigente regionale vicino a Toti affinché cambiasse l’esito del voto”.

Lo dichiara il capogruppo comunale del M5S Fabio Ceraudo, che domani porterà in Sala Rossa l’ordine del giorno per impegnare l’amministrazione Bucci a cambiare rotta, con il presidente del Municipio Ovest Michele Colnaghi e il pentastellato Massimo Currò, ex consigliere del VII Ponente.

“Ora che questo schifo è venuto a galla, a gran voce riportiamo la questione in Aula e con un ordine del giorno che proporremo domani in Consiglio comunale, chiediamo che il Sindaco e la Giunta si impegnino a localizzare, per i depositi, un’area alternativa a minor impatto ambientale e sanitario per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini. L’area giusta per noi è sulla nuova Diga, idea supportata da tecnici riconosciuti ma derisa da Bucci e dai suoi amici, che hanno preferito individuare una zona del porto senza ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni previste dalle norme attuali. Spostare i depositi da Multedo – dove sono troppo vicini alle case – è ormai urgente, così come lo è salvaguardare i cittadini di Sampierdarena da un insediamento certamente pericoloso. Contestualmente, va tutelata l’occupazione legata ai depositi”.