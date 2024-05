Depositi chimici, il Tar boccia il progetto di dislocamento a Ponte Somalia

Genova. La decisione dei giudici del Tar Liguria era attesa da tre mesi ed è arrivata in queste ore di terremoto per il mondo politico e portuale ligure legato alla maxi inchiesta per corruzione delle procure di Genova e Spezia: il tribunale amministrativo ha bocciato di fatto il progetto di trasferimento dei depositi chimici costieri di Superba e Carmagnani da Multedo a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena.

A dare la notizia della bocciatura, attraverso la sua chat Vasta, è stato Claudio Burlando, ex ministro ed ex presidente della Regione. Ma la conferma arriva anche da Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest che insieme alle Officine Sampierdarenesi ha promosso uno dei sei ricorsi al Tar contro il progetto di spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia.

Il tribunale amministrativo, che nei mesi scorsi aveva accolto il ricorso, era chiamato a decidere sulle istanze (presentate a febbraio 2022) che impugnavano la delibera con cui l’Autorità di sistema portuale di Genova a metà dicembre 2021 aveva approvato la procedura di Adeguamento tecnico funzionale (Atf) sufficiente, secondo l’authority, a consentire la movimentazione nel porto di Sampierdarena di prodotti con un punto di infiammabilità inferiore a 61 gradi.

Chi porta avanti da tempo la battaglia legale – motivata tanto chi da ragioni di concorrenza sulle banchine chi da timori per la sicurezza dei cittadini e la contrarietà a nuove servitù – sostiene che, essendo il progetto di delocalizzazione di Superba relativo a un tema delicatissimo sotto il profilo ambientale e urbanistico, la procedura necessaria non sarebbe stata solo quella dell’Atf ma quella della variante al Piano regolatore portuale.

I giudici del Tar hanno dato ragione ai ricorrenti proprio sulla questione dell’Atf quindi, di fatto, l’iter autorizzativo dovrebbe ripartire da zero. Come si legge nel provvedimento dei giudici sul primo ricorso, quello di Silomar, viene evidenziata “l’insussistenza dei requisiti richiesti” per “la costruzione di un deposito costiero di oli minerali, atteso che: il progetto non prevede l’interramento del serbatoio; i bacini che ponte Somalia forma sui due lati, con ponte Somalia e ponte Libia, sono destinati anche ad altri traffici portuali; non sussiste la distanza di 500 metri dal mare; non è stata concessa alcuna deroga al limite suddetto né attivata la relativa procedura”.

“Nessun elemento – si legge ancora nel testo – autorizza a ritenere che la richiamata norma di sicurezza sia stata implicitamente abrogata, tanto meno l’affermazione della controinteressata secondo cui essa sarebbe stata superata dall’evidenza del progresso tecnico-scientifico. Anche per questa ragione, pertanto, gli atti di approvazione dell’ATF sono illegittimi e meritevoli di annullamento”.

Non solo. Il Tar ha stoppato anche i decreti del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, nella persona di Marco Bucci, “nelle sole parti in cui includono l’operazione di rilocalizzazione dei depositi chimici e vi destinano le relative risorse finanziarie”. Ovvero, sostenendo che non potevano essere destinati 30 milioni di euro del decreto Genova per agevolare la rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale. Questo punto andrebbe a scardinare l’operazione oltre che da un punto di vista autorizzativo anche da quello della sostenibilità economica.

Nella sentenza si legge che “la rilocalizzazione dei depositi di prodotti chimici all’interno del porto di Genova non è compatibile con gli obiettivi indicati dal legislatore… non è coerente con le finalità di ripresa e sviluppo del porto sottese al programma straordinario, da intendersi, rispettivamente, quale recupero dei traffici perduti a seguito del crollo del viadotto Polcevera e acquisizione di nuovi traffici”. E ancora i dislocamenti di Superba e Carmagnani “non corrispondono agli obiettivi cui era tenuto a conformarsi il commissario straordinario nella definizione dei contenuti del programma di investimenti”.

I ricorsi accolti dal Tar, oltre a quello dei comitati, sono quelli di Silomar e Saar-Sampierdarena Olii. Il Tar ha respinto invece i ricorsi di Grimaldi, Gmt e Forest, giudicandoli inammissibili o presentati fuori tempo massimo.

“In questo momento c’è grande soddisfazione per la sentenza del Tar – commenta il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, M5s – questa è una battaglia partita dal basso, con centinaia di firme raccolte tra i cittadini di Sampierdarena e con il coinvolgimento di tecnici che hanno aiutato a scrivere il ricorso motivandolo, in questo momento vogliamo dedicare questa prima vittoria a chi tanto si è speso per arrivare a questo risultato, Gianfranco Angusti, recentemente scomparso e che fino alla fine si è battuto per difendere la sicurezza del quartiere e dei suoi abitanti”.

“Il tar ci ha dato ragione – aggiunge Barbara Barroero, presidente delle Officine Sampierdarenesi – ed è stata una lunga battaglia fatta di tanti passi avanti, ma anche di tanti stop forzati e forzosi. Ma oggi abbiamo vinto, ha vinto lo sforzo di tutti noi che abbiamo combattuto, per il territorio e per il Porto. Ed il pensiero va a chi ci ha creduto ed ha combattuto fino alla fine, Gianfranco Angusti”.

“Speriamo che, presto o tardi, il sindaco possa fare marcia indietro”, l’auspicio del coordinamento Pd in municipio Centro Ovest e del gruppo, con la consigliera comunale Monica Russo. “Abbiamo perso molti anni, avventurarsi in scorciatoie amministrative non è mai utile – il commento di Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione – l’impostazione commissariale sta manifestando i propri limiti”.