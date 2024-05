Depositi chimici, dopo il Tar comitati e sindacati invocano lo stop definitivo: “Formalizzarlo al più presto”

Genova. Dopo la “mannaia” del Tar, che con la sua sentenza ha di fatto bocciato la soluzione di Ponte Somalia per la ricollocazione dei depositi chimici costieri di Superba e Carmagnani – oggi a Multedo – associazioni, comitati e sindacati si uniscono per invocare lo stop definitivo al progetto.

“A seguito delle reiterate richieste ad AdSP di riapertura del tavolo riguardante la concessione di Ponte Somalia per la dislocazione dei “depositi chimici” – si legge in una nota congiunta diffusa in mattinata – Alla luce degli eventi delle ultime settimane, che hanno reso evidente l’impraticabilità e l’improcedibilità di tale dislocazione, Officine Sampierdarenesi “Gianfranco Angusti”, CULMV, Filt Cgil, Fit Cisl Liguria, Uil Trasporti ed il Municipio II Centro Ovest congiuntamente abbiamo richiesto di essere al più presto convocati al tavolo con AdSP, al fine di definire e formalizzare in tempi brevi lo stop all’iter concessorio dei “depositi chimici” su Ponte Somalia”.

Una formalizzazione che di fatto metterebbe una pietra tombale sopra il progetto fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale genovese che dello spostamento dei depositi da Multedo ne ha fatto una bandiera fin dalla prima campagna elettorale del 2027. Il progetto, come è noto, in questi anni ha avuto “velocità” differenti con numerosi colpi di scena che ne hanno protratto la definizione tecnica prima e l’iter autorizzativo poi. Oggi la realizzazione a Ponte Somalia di fatto sta attraversando la valutazione di impatto ambientale ministeriale – dopo che era stata iniziata quella regionale poi “romanizzata” – , con diverse incognite procedurali: i giudici del Tar, infatti, hanno dato ragione ai ricorrenti che avevano impugnato l’avvia del progetto considerato da Palazzo San Giorgio come un adeguamento tecnico funzionale invece che una vera e propria variante al piano regolatore portuale. Dopo la sentenza del tribunale amministrativo, di fatto, l’iter autorizzativo dovrebbe ripartire nuovamente da zero. Come si legge nel provvedimento dei giudici sul primo ricorso, quello di Silomar, viene evidenziata “l’insussistenza dei requisiti richiesti” per “la costruzione di un deposito costiero di oli minerali, atteso che: il progetto non prevede l’interramento del serbatoio; i bacini che ponte Somalia forma sui due lati, con ponte Somalia e ponte Libia, sono destinati anche ad altri traffici portuali; non sussiste la distanza di 500 metri dal mare; non è stata concessa alcuna deroga al limite suddetto né attivata la relativa procedura”.

Motivazione considerate “tombali” nella sostanza da parte di chi da sempre è contrario ad una eventuale dislocazione a Sampierdarena, e che per questo motivo preme per far sì che l’impraticabilità del progetto venga messa nero su bianco. Dall’altro lato, l’Autorità di sistema portale genovese, finita nell’occhio del ciclone dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria, si trova nell’impasse di un progetto per il quale ad oggi non si erano trovate soluzioni alternative. “Tre dei ricorsi sono stati respinti dal Tar e questa è già una buona notizia, altri tre invece sono stati accolti – aveva commentato il sindaco Marco Bucci subito dopo la pubblicazione della sentenza del Tar ligure – Non c’è alcun riferimento alla scelta di ricollocare i depositi chimici, c’è un problema amministrativo perché il Tar dice che la procedura non era quella corretta. Ovviamente le sentenze si rispettano, quindi noi ci impegneremo a trovare una procedura amministrativa rispondente a quello che il Tar ha individuato come la cosa giusta da fare”.

“È compito del sindaco rimuovere i depositi da cinque metri dalle case – aveva poi aggiunto Bucci – penso che su questo non ci sia discussione. Noi abbiamo analizzato 11 posti insieme al porto, che deve decidere dove metterli perché devono stare in porto e non in città. Il porto ha fatto la sua scelta: tutti quelli che dicono che era sbagliata sono invitati a dare la loro ipotesi, sino ad oggi non ne ho ricevuta neanche una, e neanche il porto”.

La vicenda dei depositi chimici, inoltre, è entrata in qualche modo anche nella maxi inchiesta della procura genovese: ponte Somalia, come si legge in una delle intercettazioni in cui Toti parla a Spinelli, era la soluzione per “fare contenti tutti”. Spostando lì i depositi chimici si sarebbe tenuta libera un’altra alternativa – indicata a lungo dagli studi come percorribile – ovvero quella calata Concenter, sotto la Lanterna, su cui però Spinelli (che occupa anche la vicina banchina ex carbonile) aveva altre mire e di cui ha chiesto, infatti, il tombamento.

A insospettire la procura genovese è stata la giravolta del Ctr, comitato tecnico regionale, che inizialmente si era espresso definitivamente sul dislocamento per motivi di sicurezza. Poi, però, in 9 giorni, la posizione era cambiata. Dal no si era passati a un sì condizionato. Nel frattempo, però, erano accaduti fatti poco chiari. Una riunione del Ctr si era interrotta per un malore del presidente, il comandante dei vigili del fuoco Claudio Manzella. Nei giorni successivi il documento di via libera era arrivato, benché condizionato, e con due mesi di ritardo rispetto alle scadenze stabilite per legge.

Il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, che coordina il pool che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione, vuole capire cosa sia successo in quella settimana. Gli stessi dubbi, d’altronde, erano stati sollevati dalle Officine Sampierdarenesi che con la presidente Barbara Barroero avevano presentato un esposto proprio sulla procedura del rilascio del rapporto preliminare di sicurezza. Ed è confermato che gli inquirenti abbiano raccolto negli ultimi mesi diversi riscontri alle proprie ipotesi.