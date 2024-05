Depositi chimici, Bucci sullo stop del Tar : “Rispettiamo la sentenza, troveremo un’altra procedura”

Genova. “Tre dei ricorsi sono stati respinti dal Tar e questa è già una buona notizia, altri tre invece sono stati accolti. Non c’è alcun riferimento alla scelta di ricollocare i depositi chimici, c’è un problema amministrativo perché il Tar dice che la procedura non era quella corretta. Ovviamente le sentenze si rispettano, quindi noi ci impegneremo a trovare una procedura amministrativa rispondente a quello che il Tar ha individuato come la cosa giusta da fare”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci all’indomani della sentenza del Tribunale amministrativo che di fatto fa ripartire da zero il procedimento autorizzativo per il dislocamento dei depositi chimici costieri da Multedo a Ponte Somalia.

“È compito del sindaco rimuovere i depositi da cinque metri dalle case – dice Bucci – penso che su questo non ci sia discussione. Noi abbiamo analizzato 11 posti insieme al porto, che deve decidere dove metterli perché devono stare in porto e non in città. Il porto ha fatto la sua scelta: tutti quelli che dicono che era sbagliata sono invitati a dare la loro ipotesi, sino ad oggi non ne ho ricevuta neanche una, e neanche il porto”.

“Non appena ci saranno altre ipotesi disponibili saranno considerate e se sono migliori di Ponte Somalia lavoreremo su questa nuova ipotesi – sottolinea Bucci – per adesso, dopo sette anni, io non ho ancora ricevuto alcun suggerimento da nessuno di quelli che oggi cantano vittoria o dicono che abbiamo risolto il problema. Il problema non è risolto, la gente non può vivere a cinque metri dai depositi, bisogna fare qualcosa e io direi che mi sono impegnato”.

Secondo Bucci il dislocamento non è cancellato per sempre ma “la decisione del Tar ovviamente rallenta le tempistiche, adesso vedremo cosa potremo fare per evitare il rallentamento e trovare una soluzione tecnica. Ripeto, si tratta di argomenti procedurali: non c’è nessuna osservazione sulla necessità di spostare i depositi e sulla necessità di spostarli lì perché non ci sono altre opzioni”.