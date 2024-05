Dehors, in attesa delle nuove regole nazionale a Genova tutto invariato fino a fine 2024

Genova. “Al momento i dehors Covid e quelli definitivi verranno portati fino a fine anno, il governo ha dato delle linee guida e su queste stiamo lavorando, anche con un disegno di legge per il quale Genova avrà fatto la propria parte e su questo siamo molto avanti”. Lo ha detto l’assessora al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata del capogruppo del Pd Simone D’Angelo che in consiglio comunale, oggi, ha chiesto chiarimenti sul “regolamento di occupazione suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande reannunciato 12 mesi addietro”.

“Non è un tema di 12 mesi fa – ha replicato l’assessora – ma un tema che si prolunga da anni attraverso i dehors Covid che, voglio ribadirlo, ha visto nel 2023 il prolungamento della deroga che era stata rilasciata a livello governativo. Non si parla di un nuovo regolamento, ma di linee guida da recepire, che abbiamo condiviso con le categorie. Il regolamento c’è già ed è del 2010”.

Il tema è tornato d’attualità dopo l’annuncio del ministro delle Imprese Adolfo Urso sull’intenzione del governo di mantenere il regime emergenziale per i dehors. Dopo il periodo della pandemia, durante la quale i Comuni avevano iniziato a concedere l’occupazione del suolo pubblico a canone zero, dallo scorso gennaio le attività sono tornate a pagare la Cosap. A Genova, con la reintroduzione dell’imposta, i dehors si sono quasi dimezzati.

“Secondo il tavolo condiviso tra Comune, sovrintendenza e associazioni di categoria del commercio – ha spiegato ancora Bordilli – chi vuole un dehors definitivo può ottenerlo per 10 anni con apposita domanda e deve rispettare alcune regole legate anche all’estetica. Stiamo codificando le norme condivise nelle conferenze dei servizi, insieme agli uffici Commercio, Mobilità, Polizia locale e Soprintendenza, per dare un maggior decoro a ciò che bar e ristoranti possono realizzare. Questo verrà confermato con le linee guida”.

“Il regolamento sugli artisti di strada non esiste e quello sui dehors è in corso di stesura da più di un anno. Più che ritardi, sembra di essere in presenza di una scelta di non programmare alcunché, preferendo una gestione a là carte. Con la nostra interrogazione abbiamo chiesto che, in nome della trasparenza che si deve ai cittadini, la discussione tornasse a svolgersi nelle sedi competenti” dichiara il capogruppo Simone D’Angelo.

“Dalla confusa risposta dell’assessora apprendiamo una sola cosa: il regolamento ancora non c’è e non è dato sapere se mai arriverà in aula. Di fronte ai numerosi elementi di preoccupazione espressi dai commercianti in questi anni, la Giunta non dà risposte. A partire dall’equiparazione degli spazi interni ed esterni per il calcolo di una Tari sempre più alta e penalizzante. Noi siamo convinti che il ruolo dell’amministrazione pubblica debba essere quello di gestire spazi pubblici con equilibrio, garantendo da un lato lo sviluppo e la tutela del commercio nella nostra città e dall’altro la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Fare questo richiede regole, quelle regole che oggi l’assessora Bordilli non ha saputo illustrarci” conclude D’Angelo.