Cus Genova: bene il rugby femminile, buoni risultati nell’atletica leggera

Genova. Sconfitta in Serie B per la prima squadra maschile del CUS Rugby contro l’Ivrea Rugby, vittoria in Serie A contro Lions Tortona per la prima femminile. Sconfitta per 2-4 in Serie B per la prima maschile del CUS Tennis contro il TC Pavia, così come sconfitte anche per i due team femminili di Serie C. Vittoria per la prima maschile del CUS Volley in Serie C contro il Sant’Antonio, sconfitta per la prima femminile al Girone Playout contro il Cogovalle. Cade il CUS Hockey in Serie B Prato contro l’HC Savona. Buoni risultati per il CUS Atletica ai Campionati Societari su pista di atletica di Boissano.

RUGBY. Si conclude con una vittoria il campionato nazionale di Serie A per la prima squadra femminile del CUS Genova Rugby. Grande prova delle Biancorosse di Domenico Grassotti, capaci di espugnare il Campo Gaggio contro le “cugine”, Lions Tortona. Quinto posto dunque per le Universitarie, a soli sei punti da Rugby San Mauro. Sconfitta, invece, per la prima squadra maschile, guidata da Andew Roob. Biancorossi superati dall’Ivrea Rugby allo Stadio Carlini-Bollesan. Settimo posto nel Girone 1 per gli Universitari, attesi dal recupero contro il Rugby Lecco di settimana prossima.

SERIE A/F | GIRONE 1

LIONS TORTONA vs CUS GENOVA RUGBY 14-33

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs IVREA RUGBY 10-16 (1-4)

MARCATORI: 3′ cp Grimaldi; 30′ cp Granzella; 49′ mt Attye, tr. Grimaldi; 55′ cp Grimaldi, 66′ cp Grimaldi, 71′ mt. Ruiz, tr. Granzella.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Pressenda, Gesa, Ghiglione (Filippas), Vimercati (Mellatt Rayane), Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Petronio, Iazzetti (Pezzana) Ruiz, Giacobbe (Tempesta), Bosia, Giuliano (Bruzzone). Allenatore: Robb.

IVREA RUGBY: Valsecchi (De Meyer), Bellini (Paolo Tolnai Festetics), Attye, Beratto, Meneghini, Maurizio Tolnai Festetics (Tarabella), Grimaldi, Spinelli, Meneghetti (Stefano Macrì),Luca Macrì, Campanale (Fasoli), Neviani (Panetti), Ilucas, Trinchera (Munoz Perez), Sanfilippo. Allenatore: De Meyer.

TENNIS. Cade in casa con onore all’esordio nel Girone 3 di Serie B2 per la prima squadra maschile del CUS Genova Tennis, superata in Via Monte Zovetto per 2-4 dal TC Pavia. Sconfitta nei singoli per Spiridon contro Malgaroli e per Reitano contro Gramaticopolo, vittorie per Costa contro Nascardi e per Metti contro Lodigiani al termine di un’autentica battaglia. Ai doppi due sconfitte per i Biancorossi, patite da Reitano e Spiridon contro Malgaroli e Gramaticopolo, così come da Costa e Luzzo, che sfiorano la vittoria contro Lodigiani e Nascardi.

Questo il commento di Tommaso Metti, racchetta del CUS Genova Tennis in Serie B2: «Un match tutto in salita, partito male ma poi siamo riusciti ad aggiustarlo. La lotta ha fatto da padrona durante la sfida ma c’era tanto tifo e tanta energia. Diciamo che è successo di tutto ma è stata una sfida da CUS e sono felice di aver portato a casa il singolo in cui sono stato impegnato».

Doppia sconfitta in Serie C per le due prime squadre femminili del CUS Genova Tennis. Da un lato la Squadra “A”, superata da Tennis Break Point Savona per 4-0, con le savonesi che conquistano così il primo posto nel girone, in attesa dei Playoff. Sconfitta in casa anche per la Squadra “B”, avversaria di LA Tennis “A”. Se le prime erano già qualificate ai Playoff, le seconde affronteranno invece i Playout così come la seconda squadra maschile, anch’essa in Serie C.

SERIE B2/M | GIRONE 3

CUS GENOVA TENNIS vs TC PAVIA 2-4

SERIE C/F

TENNIS BREAK POINT SAVONA vs CUS GENOVA TENNIS “A” 4-0

SERIE C/F

CUS GENOVA TENNIS “B” vs LA TENNIS “A” 1-3

VOLLEY. Chiude con una vittoria la prima squadra maschile del CUS Genova Volley di Fabrizio “Billy” Schembri, ottenuta per 3-0 contro Sant’Antonio Pallavolo. In attesa della finale di Coppa Liguria, dunque, i Biancorossi hanno concluso il campionato con un’altra vittoria, confermando ancora di più la vittoria finale e la promozione in Serie B. Sconfitta in trasferta per la prima squadra femminile nel Girone Playout di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi vengono superate per 3-1 dal Cogovalle ma rimangono quinte nel girone a +2 su Paladonbosco Pallavolo Genova.

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs SANT’ANTONIO VOLLEY 3-0 (25-12; 25-21; 25-16)

SERIE D/F | GIRONE PLAYOUT

COGOVALLE vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-14; 25-14; 19-25; 25-20)

HOCKEY. Sconfitta per il CUS Genova Hockey di Franco Ferrero nel Girone C di Serie B Prato. Biancorossi superati in trasferta per 6-0 dalla capolista HC Savona e quinti in classifica con un cammino caratterizzato da una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte fin qui.

SERIE B PRATO | GIRONE C

HC SAVONA vs CUS GENOVA HOCKEY 6-0

ATLETICA. Sabato a Boissano, nel savonese, si sono disputati i Campionati Societari su Pista per le categorie Ragazzi e Ragazze. Il CUS Genova Atletica ha conquistato il settimo posto nella categoria Ragazze. Ottimo prestazione di Valentina Faga, prima nei 60 metri con 8″26, e nel peso con 10.00, mentre sesta la staffetta 4×100. Per quanto riguarda la categoria Ragazzi, Andrea Perrotta si è classificato al secondo posto sui 60 con 8″38, mentre Daniele Massucco ha conquistato il quinto posto nel lungo con 4.05. Nelle gare di contorno Cadette, Beatrice Cagliani ha ottenuto il secondo posto nei 300 hs con 52″83.