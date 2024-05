La Croce Rossa di Genova compie 158 anni: giornata di festa a De Ferrari

Genova. Giornata di festa, sabato 4 maggio, in piazza De Ferrari per celebrare il 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana e il 158esimo anniversario del Comitato di Genova, fondato proprio il 4 maggio del 1866.

L’evento è stato preceduto, venerdì, dalla consegna della bandiera nelle mani dell’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Mario Mascia, bandiera che è stata poi sistemata sulla balconata di palazzo Tursi e sarà visibile per una settimana. Sabato mattina invece in piazza De Ferrari sono comparsi gli stand gestiti dai volontari della Croce Rossa, in cui sono state organizzate attività aperte ai cittadini con l’obiettivo di trasmettere i valori dei principi storici che da 160 anni ispirano l’ente nella sua attività.

Sono stati inoltre inaugurati una nuova autovettura, due barelle ScoopEXL e un defibrillatore (DAE), importanti dotazioni che permetteranno di migliorare la capacità di intervento sul territorio. Alle celebrazioni ha partecipato anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, cui è stata donata anche una targa.

“Da ormai più di cent’anni i membri della Croce Rossa si prendono cura della salute dei cittadini, ogni volta che è necessario, in tutte le condizioni meteo e tutti i giorni dell’anno – è stato il commento – È un’attività che trasmette tutta la passione civile, il desiderio di aiutare e di essere presenti di chi fa parte di questo corpo: ogni volta che le persone vedono un volontario con questa divisa sentono nascere speranza anche nei momenti di difficoltà. Grazie per il vostro impegno per la Liguria, e buon compleanno: oggi celebriamo una storia davvero gloriosa che si rinnova ogni giorno”.