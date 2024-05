Crematorio, presidio sotto Tursi. Depositato esposto per un “possibile conflitto di interessi”

Genova. Un nuovo presidio di protesta ha avuto luogo oggi pomeriggio in via Garibaldi, sotto palazzo Tursi, per protestare contro il cantiere apparso in questi giorni per la realizzazione del nuovo forno crematorio previsto all’interno del cimitero monumentale di Staglieno, nel cuore della Val Bisagno. Oltre agli striscioni fuori dal palazzo, i cittadini hanno portato la protesta all’interno della Sala Rossa.

In mattinata, la consigliera Cristina Lodi ha depositato un ordine del giorno nel quale si chiedeva al consiglio comunale di esprimersi in merito alla sospensione dei lavori, in attesa del regolamento regionale, ancora non definito da Regione Liguria, nonostante siano ampiamente scaduti i termini previsti dalla normativa nazionale. L’ordine del giorno, però, non è stato considerato ammissibile per questioni di competenza.

In mattinata, inoltre, è stato depositato presso gli uffici della Procura un nuovo esposto su un potenziale “conflitto di interessi”, come commentato da Lara Delpino, ex consigliera municipale e oggi “semplice cittadina”, che questa mattina a titolo personale ha depositato la documentazione.

Secondo quanto riporta Delpino, infatti, quando nel 2021 è stato proposto all’amministrazione civica il progetto del crematorio, durante una commissione municipale a rappresentare legalmente la cordata delle aziende proponenti (guidate dalla Crezza srl) sarebbe stata Simona Gagino, avvocato, nominata dal sindaco Marco Bucci nel cda di Amiu nel 2017 (e poi riconfermata) e candidata per il municipio Centro Ovest per la lista Vince Genova “e oggi ancora parte della lista”, come commenta la stessa Delpino.

Una serie di dati che porrebbe qualche dubbio: “Per questo motivo ho depositato un esposto, per capire se non ci sia stato un conflitto di interessi nella fase decisionale di questo progetto e per capire perchè l’azienda, che ha sede a Bergamo, abbia scelto come rappresentante legale una professionista così chiaramente vicino alla attuale amministrazione civica. Serve chiarezza per un progetto così impattante per la salute della cittadinanza”.