Cremagliera di Granarolo, in arrivo due anni di stop per lavori tra Principe e via Bari

Genova. Dureranno due anni i lavori di ammodernamento sulla parte bassa della ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo. Una serie di interventi che costringeranno per tutta la durata del cantiere a chiudere l’impianto tra il capolinea a valle e la fermata di via Bari, dove Amt attiverà un servizio sostitutivo ad hoc. È quanto è emerso oggi durante una commissione consiliare a palazzo Tursi per fare il punto sullo storico impianto collinare, da anni protagonista di una vera e propria odissea a puntate.

Si tratterà di replicare gli stessi interventi eseguiti nel 2012 sulla tratta a monte: “Il progetto – spiega Franco Api, ingegnere di Amt responsabile del procedimento – comprende il consolidamento dei muraglioni storici, oggi non più a norma, la realizzazione di un camminamento laterale per consentire ai passeggeri di allontanarsi in sicurezza in caso di guasti, una sorta di tubo scolmatore che corre parallelo alla ferrovia e scarica l’acqua raccolta dalla canaletta, il rifacimento dei tralicci con lo stesso look del tratto superiore e il rifacimento della linea aerea“. Inoltre verrà sistemata la fermata di via Centurione, oggi inutilizzabile sul lato a valle.

Per i lavori sarebbero pronti poco più di 2 milioni di euro stanziati dalla Regione in virtù di una convenzione il ministero delle Infrastrutture risalente ormai a tre anni fa. Risorse che però non sono ancora nella disponibilità di Amt: “L’appalto è in aggiudicazione, abbiamo identificato un ditta – prosegue Api – ma non posso assegnare i lavori se non ho la certezza che la Regione ci dia i soldi”. La situazione dovrebbe sbloccarsi entro giugno in modo da aprire il cantiere nel periodo estivo. Nel frattempo sono in corso di definizione gli espropri, che riguarderanno piccole porzioni di terreni privati necessarie per arretrare i tralicci e fare spazio al camminamento.

La sostanza, per i residenti di San Teodoro e Granarolo che spesso non hanno alternative alla cremagliera salvo andare a piedi, è che fino al 2026 il servizio sarà limitato al troncone via Bari-Granarolo. Inizialmente si parlava di 12-18 mesi, poi le previsioni sono peggiorate: “Purtroppo non tutte le lavorazioni si possono fare in contemporanea, bisogna garantire la sicurezza – ricorda Api -. La ditta è seria, sono poco preoccupato. I tempi dovrebbero essere rispettati”. L’azienda dovrebbe attivare un servizio sostitutivo diverso dal G1: il Municipio aveva proposto una navetta per mantenere il collegamento tra il Lagaccio e la zona di largo San Francesco da Paola.

“Sono tempi lunghi, ma si tratta di lavori necessari – ricorda l’assessore Matteo Campora -. Lo scopo è rendere l’infrastruttura più sicura a metterla a norma. Ricordo che è un impianto con storicità, per cui è impossibile fare interventi standard sulle vetture”. Lo stesso tratto della cremagliera era rimasto chiuso per sei mesi nel 2021 per sostituire i binari, le traversine, i plinti dei tralicci e anche parte della linea di contatto. L’odissea era iniziata nei primi anni duemila con l’inizio dei lavori di restyling su una delle due vetture, una vicenda durata quasi vent’anni.

A proposito di vetture, non è ancora certo quali saranno i tempi per la terza: la Regione aveva stanziato 3,5 milioni di euro per la costruzione ex novo di una carrozza che superasse i problemi del materiale rotabile storico che costringe a interventi di manutenzione “su misura” con tutte le difficoltà del caso. Una prima gara era andata deserta l’anno scorso, poi l’appalto è stato aggiudicato alla SVI di Lucignano (Arezzo) con scadenza contrattuale fissata a settembre 2028. Anche in questo caso, però, la Regione deve prima sbloccare le risorse necessarie.