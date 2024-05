Costretto a dormire in macchina perché le moglie lo accusa di maltrattamenti e lesioni ma era tutto falso

Genova. Lo accusava di maltrattarla, di impedirle di trovare un impiego presso datori uomini a causa delle sua fede musulmana, di costringerla a rapporti sessuali contro la sua volontà anche di averla picchiata. Addirittura una volta lo ha denunciato dicendo che insieme al figlio aveva cercato di avvelenarla. Ma era tutto falso. L’uomo, un marocchino di 56 anni, aveva ricevuto un provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare dopo le denunce della moglie e per diverso tempo era stato costretto a dormire in macchina, finché il suo datore di lavoro non era riuscito a trovargli un piccolo appartamento.

Ma la verità pian piano è emersa grazie anche alle indagini difensive svolte dall’avvocato Francesco Del Deo che ha raccolto testimonianze e fatto tradurre tutti i messaggi in arabo contenuti sul telefono dell’uomo da cui risultava che era la donna a insultarlo mentre lui si era invece adoperato per cercare di trovarle un lavoro presso amici o conoscenti e che nonostante la fede musulmana (a cui la donna imputava i comportamenti possessivi e violenti), non ne aveva mai limitato la libertà.

All’origine dell’atteggiamento della donna le cui dichiarazioni per il pm sono poi risultate “non credibili” ci sarebbero screzi tra la coppia nati a causa di divergenze nella gestione dei rispettivi figli, nati da precedenti nozze. La donna dopo circa 2 mesi, non solo ha ritirato la querela per le lesioni ma addirittura ha chiesto al giudice di consentire al marito di tornare a vivere a casa, così la misura era stata poi revocata. Per questo il sostituto procuratore Stefano Puppo, che coordinava le indagini del commissariato di Sestri ponente, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione del fascicolo.