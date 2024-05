Inutilizzabili

Corvi, mail e lettere anonime: dopo la maxi inchiesta sulla corruzione la Procura inondata di segnalazioni

Alcune riguardano il levante e il Tigullio, altre Genova ma su fatti vecchi 20 anni. E comunque senza una firma in calce alla segnalazione o all'esposto non potranno essere prese in considerazione