Genova. Scritte lungo tutto il percorso del corteo, ma anche due banche con i vetri infranti, diverse auto danneggiate tra cui alcune appartenenti a privati e telecamere di sorveglianza divelte o coperte di vernice. C’è anche una conta dei danni nel bilancio del corteo che ha visto in piazza ieri oltre 500 persone in solidarietà con gli 8 antagonisti arrestati dai carabinieri venerdì notte davanti all’ex latteria occupata.

La Procura aprirà un fascicolo non appena riceverà una prima relazione dalla Digos. Sarà in prima battuta un fascicolo contro ignoti in cui si ipotizzano i reati di imbrattamento e danneggiamento. Ma non è escluso – si apprende dalla Procura – che gli inquirenti possano vagliare anche ipotesi più gravi, come il reato di devastazione.

Per la facciata di palazzo Tursi sono da questa mattina al lavoro gli operai di una ditta specializzata chiamata da Aster per ripulire le facciata. Gli interventi ammontano a circa 10mila euro. Poi ci sono le telecamere di Città sicura, due almeno quelle divelte oltre a quelle, già sostituite, del Commissariato Centro.

Ma le scritte hanno interessato l’intera via Garibaldi (in questo caso saranno i privati a dover intervenire per ripulire e muri e vetrine del centro storico, come in via San Luca o via San Siro. Tra le auto danneggiate ce ne sono due davanti al commissariato Centro e alcune che si trovavano parcheggiate in via Cairoli.

Rispetto alla partecipata e pacifica manifestazione di solidarietà per arresti che hanno destato perplessità anche tra associazioni e forze politiche di opposizione, a compiere le azioni sarebbe stato un gruppo ristretto di persone con il volto coperto. Secondo gli investigatori molti di loro sono arrivati da fuori Genova. Per ricostruire le responsabilità la Digos sta visionando le telecamere e le immagini della polizia scientifica.