Genova. La facciata di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, è stata ricoperta dalle scritte, in gran parte insulti e minacci al sindaco Marco Bucci, nel corso del corteo organizzato nel pomeriggio di domenica in solidarietà degli otto antagonisti arrestati nella notte tra venerdì e sabato davanti all’ex Latteria occupata di stradone Sant’Agostino dopo un controllo dei carabinieri degenerato in tafferugli.

I marmi dell’edificio sono stati sfregiati da vernice spray colorata in più parti. “Colpita” anche la gradinata d’ingresso, alcune colonne e l’edificio antistante, il cosidetto “palazzo delle Torrette”.

Il corteo è nato da un presidio a De Ferrari. Oltre ad esprimere vicinanza agli arrestati, 6 ragazzi e due ragazze tra i 20 e i 35 anni, reclusi rispettivamente presso le carceri di Marassi e Pontedecimo, la piazza ha chiesto a gran voce la loro scarcerazione.

Il corteo ha attraversato le vie del centro, passando prima sotto la prefettura e poi in piazza Corvetto e via Garibaldi, dove la contestazione, appunto, ha preso di mira l’amministrazione comunale. Le scritte hanno scatenato l’indignazione di parte della politica: il presidente della Regione Giovanni Toti e la lista Toti, e poi anche la Lega, con il viceministro Rixi, hanno diramato una nota in merito.

In serata in una nota la polizia ha comunicato che anche alcune vetture sarebbero state danneggiate così come alcune vetrine di istituti bancari.

Sono in corso indagini da parte della Digos. Oggi si terrà nel carcere di Marassi l’udienza di convalida degli arresti e la gip, Angela Nutini, deciderà se saranno da confermare, in attesa del processo, le misure cautelari nei confronti degli arrestati, oppure se disporre la scarcerazione o eventuali misure cautelari alternative.