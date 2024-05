Corruzione, l’ex sindacalista Maurici dopo l’interrogatorio: “Vicenda surreale, infamante dire che ho aiutato Toti”

Genova. Una vicenda “assurda, surreale”, una “storia stupida di parentela”. Queste le parole dell’ex sindacalista (sospeso dalla Cgil) Venanzio Maurici, indagato nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, uscendo dal tribunale martedì mattina dopo l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni.

Maurici, che nell’ambito dell’inchiesta è indagato per corruzione elettorale aggravata dal fine di aver agevolato Cosa Nostra ed è destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee respingendo gli addebiti. Una volta terminato l’interrogatorio si è fermato qualche minuto all’uscita di palazzo di giustizia rispondendo alle domande dei cronisti.

“Io non c’entro niente con nulla. L’inchiesta è surreale, nei miei confronti ovviamente – ha detto Maurici – C’è una grande confusione, smentisco di avere aiutato Toti, cosa che per me è infamante. Ho solo parlato di aspetti culturali e ho chiuso la questione, non ho chiesto niente e non ho voluto niente”. Ha quindi negato qualsiasi rapporti con Cosa Nostra: “Lasciamo perdere l’aspetto dei legami con il clan Cammarata, sono vent’anni che continuano con questa storia della parentela. Con uno sono cognato, ma non lo vedo da almeno quindici anni, l’altro nemmeno lo conosco”.

Quanto ai gemelli Testa, indagati per la stessa ipotesi di reato e colpiti dalla misura di obbligo di dimora nel comune di Boltiere, l’ex sindacalista ha detto “siamo amici da vecchia data ma non abbiamo rapporti perché politicamente distanti. Io sono di sinistra e loro di destra”.

“Certo che conoscono la comunità riesina – ha quindi detto Maurici – conosco tantissimi paesani di Riesi perché sono integrati a Genova da tanti anni, tutte le persone che hanno avuto a che fare con me grazie alle mia attività di sindacalista mi conoscono e io conosco loro. Non nascondo che ho aiutato veramente tanta gente senza interesse di nessun tipo, ho sempre operato nel sindacato”. E poi: “Non conosco Anzalone, so chi è ma non ci ho mai neanche parlato”.

Per il pool di pm che gestiscono l’inchiesta, lo ricordiamo, Maurici sarebbe “elettore e referente ‘genovese’ del clan Cammarata del Mandamento di Riesi” in occasione delle elezioni regionali del settembre 2020. Avrebbe promesso voti in cambio della promessa di un posto di lavoro in favore del convivente della figlia, ipotesi che l’ex sindacalista ha smentito sia alla gip sia, come visto, ai cronisti.