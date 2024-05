Voto di scambio e corruzione, nella maxi inchiesta spunta l’ombra di una talpa: aperto un fascicolo

Genova. Le ramificazioni della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, che ha di fatto “decapitato” la Regione con l’arresto del presidente Giovanni Toti, attualmente ai domiciliari, continuano ad allungarsi.

Nell’ambito della stessa inchiesta, infatti, la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti ipotizzando il reato di rivelazione di segreto d’ufficio alla luce di quanto emerso da alcune intercettazioni ambientali di conversazioni che coinvolgono i fratelli Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, indagati per corruzione elettorale aggravata dall’avere agevolato Cosa Nostra.

Ciò che i pm vogliono accertare è se esista una “talpa”, una persona che avrebbe avvisato gli indagati delle indagini in corso e delle possibili intercettazioni. Un sospetto maturato durante l’ascolto di alcune conversazioni risalenti al settembre 2020, quando i due gemelli Testa, residenti a Boltiere (in provincia di Bergamo) arrivano a Genova per incontrare alcune persone della comunità riesina residente nel capoluogo ligure. La stessa dove, secondo gli inquirenti, avrebbero ricercato i voti da destinare ai candidati totiani alle elezioni in cambio di favori e agevolazioni, in primis posti di lavoro per conoscenti e amici.

Il 30 settembre, nello specifico, i Testa sono seduti al tavolino di un bar di Certosa. A loro si avvicina un uomo che indossa felpa e cappellino, e che, scrivono gli inquirenti, “viene riconosciuto in Umberto Lo Grasso, consigliere comunale totiano”. Che dice a Italo Testa: “Vedi che stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono. Stanno indagando“. In risposta Italo Maurizio Testa afferma: “Sì lo so, non ti preoccupare. L’ho stutato (“spento” in dialetto siciliano, ndr)”.

Questa condotta, scrive il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, “appare in tal modo integrare il delitto di favoreggiamento personale, avendo il predetto – avvisando i fratelli Testa a non parlare al telefono essendo in corso indagini (“stanno indagando”) – fornito un aiuto in favore dei predetti ad eludere le investigazioni a loro carico”.

Gli inquirenti vogliono dunque capire chi avrebbe avvisato Lo Grasso. L’ipotesi è che vi sia appunto una talpa, da ricercare forse nel cerchio intorno a Stefano Anzalone, totiano anche lui indagato nell’inchiesta, ex poliziotto. L’altra ipotesi è che non vi sia alcuna talpa, e che paventare l’esistenza di un’indagine penale sia stata una mossa di Anzalone per prendere le distanze dai Testa e non onorare le promesse relative ai posti di lavoro fatte prima della vittoria.

In diverse conversazioni intercettate infatti si distingue chiaramente come i Testa cerchino di mettersi in contatto con Anzalone dopo la sua elezione a consigliere, senza successo. E il fatto che sia proprio Lo Grasso, in qualità di auto definito “collaboratore di Anzalone” (“il pupillo”, lo chiamano nella cerchia dei Testa) a informarli dell’esistenza di un’indagine penale e ad avvisarli di essere cauti, lascia pensare anche che si trattasse di una strategia più che di una effettiva consapevolezza.

Di questo parla anche Arturo Angelo Testa con una conoscente al telefono: la donna dice di avere parlato con Lo Grasso e che lui le avrebbe detto di “non chiamare nessuno” e di riferire a Testa di “non chiamare né a uno e manco all’altro”, riferendosi – scrivono gli inquirenti – verosimilmente ad Anzalone e allo stesso Lo Grasso. Testa dice che “lo avevamo già capito, in questo momento stop perché ci sono tutti sotto controllo”, e la donna risponde che secondo lei “il pupillo” sarebbe “spaventato, perché memoriae dell’esperienza avuta qualche anno prima”.