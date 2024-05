La lettera di Marta Vincenzi in sostegno dei “Riesini”, il gemello Testa: “Sostenuti anche a sinistra”

Genova. C’è una lettera che torna due volte nell’indagine per corruzione della procura di Genova e in particolare nel filone che riguarda le accuse di corruzione e corruzione elettorale con aggravante mafiosa. Si tratta di una mail del 15 marzo 2007 firmata da Marta Vincenzi e destinata all’associazione di riesini a Genova, associazione promossa da Venanzio Maurici, oggi tra gli indagati della maxi-inchiesta.

Nel marzo 2007 Marta Vincenzi, dopo aver vinto le primarie del centrosinistra, è la candidata dell’Ulivo alle comunali. Vincerà le elezioni a maggio diventando la prima donna sindaca di Genova.

La lettera torna due volte nell’indagine. La prima perché è raccolta nel faldone dei pm, insieme a tanti altri elementi che aiutano a circostanziare la realtà della comunità siciliana in città. In particolare la missiva è contenuta in un lungo articolo redatto dalla Casa della legalità, storico portale in quegli anni molto attivo nello sviscerare, in modo poi più o meno confermato da esiti giudiziari, i legami tra poteri economici e politici e la criminalità organizzata, con particolare attenzione sulla realtà della Valpolcevera.

Ma la lettera è stata anche consegnata alla gip Paola Faggioni e al pm Federico Manotti da Italo Maurizio Testa, uno dei gemelli riesini indagati per corruzione elettorale: la procura pensa che in occasione della campagna per le elezioni regionali del 2020 abbiano influenzato il voto dei conterranei in cambio di promesse di posti di lavoro e altri favori. Il loro punto di riferimento sarebbe stato, secondo i pm, Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti e responsabile della campagna elettorale della lista. L’uomo da votare, sempre secondo le ipotesi degli inquirenti, Stefano Anzalone, poi eletto in consiglio regionale nella lista arancione.

Italo Maurizio Testa durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip si è avvalso – come il gemello Arturo Angelo – della facoltà di non rispondere ma appunto ha voluto, con quella lettera, spiegare come la loro attività fosse nell’ambito della socialità, con interessi bipartisan, nell’ottica di un’integrazione costruita nel giro di almeno un paio di decenni.

Nella lettera Marta Vincenzi saluta l’associazione Amici di Riesi e ringrazia il promotore, Venanzio Maurici, ex sindacalista e indicato dai pm come presunto collegamento del mandamento della famiglia mafiosa riesina Cammarata a Genova. Maurici, nel 2007, si dimise da presidente dell’associazione proprio per via del polverone alzato dalla Casa della legalità attorno al suo nome.

Ecco il testo della lettera firmata da Marta Vincenzi:

Vorrei portare a voi tutti il mio saluto. Come voi sapete sono nata e vivo in Valpolcevera e precisamente a Rivarolo: ho conosciuto anch’io tante persone che avevano abbandonato i loro paesi per venire a lavorare in quella che un tempo era una zona piena di fabbriche e che oggi, finita quell’epoca, sta rivedendo la luce dopo tanto buio con l’insediamento di nuove realtà produttive.

Oggi, l’integrazione di tutti i “non genovesi” (e lo dico con affetto, sapendo che oggi è difficile definirsi “non genovesi”), la loro capacità di adattarsi e mescolarsi con un nuovo ambiente dovrebbe farci riflettere. Viviamo in un’era di grandi migrazioni e in un mondo globale: le persone migranti non vengono più dallo stesso stato, ma parlano lingue diverse e arrivano da più lontano, da altri continenti. Credo che oggi si debba fare uno sforzo perché il processo di integrazione avvenuto tra i genovesi e gli immigrati del dopoguerra si possa ripetere nella medesima maniera, proprio negli stessi quartieri.

Sicuramente ci sono da superare problemi e incomprensioni: ma come s’è fatto già una volta, si può fare ancora, confidando nell’intelligenza e nell’umanità di tutti.

Vi mando un caloroso augurio per la buona riuscita del vostro incontro e per il futuro di tutti noi. La geniale idea di un’associazione culturale di Riesini e non, avviata nella nostra città, da un “non riesino” (Venanzio Maurici) sia un esempio da perseguire, così si possono creare forme di socialità e associazionismo formidabili, con poco.

Marta Vincenzi, che da poco ha finito di scontare la pena per i fatti dell’alluvione del Fereggiano ed è oggi una cittadina libera, contattata da Genova24 per un commento è basita ma serena: “Non ricordo quella lettera, l’avrò scritta, ma era normale in campagna elettorale dialogare con tutte le realtà del territorio, peraltro Venanzio Maurici era anche un sindacalista della Cgil. Ma non capisco cosa c’entri con l’inchiesta di oggi“.

Un concetto, quello dell’integrazione “buona”, espresso nei giorni scorsi anche dall’ex assessore comunale (governo Doria) Gianni Crivello, residente della Valpolcevera che ha voluto sottolineare la non equivalenza tra criminalità organizzata e provenienza geografica.

Italo Maurizio Testa si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il fratello gemello, Arturo Angelo, egli ha invece negato “ogni addebito”. Accompagnato dagli avvocati Celeste Pallini e Stefano Vivi ha “spiegato le situazioni – hanno detto i legali – abbiamo chiesto la revoca della misura e ora aspettiamo la decisione del giudici. Non c’erano favori né promesse, neanche per idea. Le accuse vengono probabilmente dall’origine geografica, dal fatto che fossero tutti dello stesso paese”. E che dire allora delle decine di pagine di intercettazioni che sembrano confermare tutte le accuse mosse dal pool di pm? “Ne abbiamo parlato al giudice – ha detto Vivi, ormai spazientito – lui ha spiegato, vedremo cosa deciderà”.