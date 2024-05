Maxi inchiesta corruzione, il giorno di Signorini: interrogatorio chiave davanti ai pm

Genova. Dopo Giovanni Toti, ancora agli arresti domiciliari in attesa della presentazione dell’istanza di revoca della misura da parte del suo avvocato, è il turno di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità Portuale, di presentarsi davanti ai pm per essere interrogato.

Signorini è l’unico degli indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria a essere in carcere – è detenuto a Marassi dal 7 maggio – ed è accusato di corruzione nell’esercizio della funzione.

Si tratta di un interrogatorio chiave per l’inchiesta, perché sarà la prima volta in cui Signorini fornirà la sua versione dei fatti: all’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni, avvenuto in carcere, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, la stessa linea adottata da Toti.

L’ex presidente dell’Autorità portuale e amministratore delegato di Iren (cui sono state tolte le deleghe) tramite il suo avvocato Enrico Scopesi, ha chiesto e ottenuto di essere interrogato dai magistrati che coordinano l’inchiesta, e a sentirlo saranno il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti.

L’interrogatorio si terrà in procura, contrariamente a quanto accaduto per Toti, che venerdì è stato invece trasferito dalla sua abitazione di Ameglia, nello spezzino, alla caserma del Roan della guardia di finanza a Molo Giano, in porto. È altamente probabile che anche nel caso di Signorini si tratterà di un interrogatorio lungo e complesso in cui i pm sottoporranno decine di domande in cerca di risposte chiarificatrici in merito alla sua posizione. Obiettivo è anche chiedere le revoca della misura cautelare, o quantomeno l’attenuazione con gli arresti domiciliari.

Signorini e le concessioni portuali ad Aldo Spinelli

A Signorini la procura contesta di avere agevolato l’assegnazione di aree portuali all’imprenditore e patron della logistica genovese Aldo Spinelli in cambio di svariati favori e regalie, dai soggiorni in hotel di lusso a Monte Carlo a posti vip a tornei di tennis passando per serate completamente spesate al casinò (con fiches che sarebbero state fornite proprio da Spinelli), gioielli per la compagna e anche parte dei soldi necessari per pagare il catering del matrimonio della figlia. A questo si aggiunge anche la promessa di un impiego da 300mila euro quando avesse concluso il mandato da presidente dell’Autorità Portuale.

Nel mirino della procura ci sono in particolare le aree ex Enel e il terminale Rinfuse: per le prime il via libera dal comitato di gestione dell’Autorità Portuale era arrivato a dicembre 2022, per il secondo a fine 2021.

Signorini, secondo la procura, si sarebbe assunto l’impegno di “velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova” (Trge), controllata al 55% da Spinelli e partecipata da Msc, e di “accelerare la calendarizzazione della pratica (di Trge, ndr) in Comitato di Gestione”.

Il ruolo di Signorini nella concessione trentennale del terminal Rinfuse è emerso, ovviamente, anche nell’interrogatorio di otto ore cui è stato sottoposto venerdì Giovanni Toti. Alla richiesta di chiarimenti sul pranzo in barca del primo settembre 2021 e sulla richiesta di Spinelli di accelerare l’approvazione della proroga, Toti ha risposto che “Spinelli mi ha chiesto di intervenire per capire perché non stava andando a buon fine la sua richiesta”, confermando di avere subito chiamato Signorini per informarsi.

La telefonata, ha spiegato Toti, “era finalizzata a comprendere il contesto in cui si trovava la pratica, chiedendo informazioni a Signorini anche per comprendere se vi fossero state ragioni ostative”. E ai pm che lo hanno incalzato domandando perché nel corso della telefonata Toti aveva esortato Signorini a portare la pratica in comitato il prima possibile, Toti ha risposto che “è doveroso per la pubblica amministrazione evadere le richieste velocemente e la soluzione di questa pratica rappresentava una frazione di un progetto generale”.

Il filone d’inchiesta che coinvolge Mauro Vianello

Nell’ambito della maxi inchiesta a Signorini viene contestato anche di avere accettato da Mauro Vianello (anche lui indagato), un’auto per raggiungere e rientrare da Montecarlo per due giorni ad aprile, un Apple Watch da regalare e 6.600 euro per saldare il conto del banchetto di nozze della figlia.

Vianello è titolare del 54,19% delle quote dell’impresa Santa Barbara S.r.l., attiva nel settore degli affari concernenti i trasporti e le comunicazioni e specializzata nei servizi di Prevenzione, Vigilanza e Primo Intervento Antincendio nell’ambito del porto di Genova.

Proprio Signorini inoltre avrebbe spinto per nominare Vianello consulente in Iren, con il compito di curare i rapporti con il territorio e lo sviluppo di progetti in Liguria “come corrispettivo ricompensa delle utilità ricevute”, secondo quanto sostengono i pm.

Roberto Spinelli e i finanziamenti “leciti/illeciti”

Sempre in tribunale e sempre lunedì mattina, inoltre, dovrebbe giocarsi un’altra partita fondamentale per il prosieguo delle indagini, ovvero l’analisi di una particolare frase pronunciata da Roberto Spinelli durante l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip. Stando ai verbali in mano alla procura Spinelli Jr, riferendosi ai finanziamenti erogati dal padre a Toti, avrebbe sostenuto che il presidente della Regione chiedesse “finanziamenti illeciti“. Per gli avvocati degli Spinelli invece la parola pronunciata da Roberto sarebbe stata “leciti“.

Una differenza minima a livello di sonorità, enorme ai fini dell’inchiesta. Ed è per questo che la gip Paola Faggoni ha convocato a palazzo di giustizia Roberto Spinelli, i suoi avvocati e i magistrati titolari dell’indagine per riascoltare la porzione di audio ‘incriminata’ e stabilire quale parola sia stata effettivamente pronunciata.