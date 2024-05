Corruzione, Arturo Angelo Testa in tribunale per l’interrogatorio: “Niente favori né promesse, mai fatto nulla”

Genova. Ha negato “ogni addebito”, Arturo Angelo Testa, che insieme al gemello Italo Maurizio è indagato per corruzione elettorale aggravata dall’aver agevolato il clan Cammarata nell’ambito dell’inchiesta sulla maxi corruzione in Liguria.

Testa è arrivato in tribunale martedì mattina per l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni, accompagnato dagli avvocati Celeste Pallini e Stefano Vivi. Per lui e per il gemello Italo Maurizio il tribunale di Genova ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Boltiere, dove vivono da tempo. All’uscita non si è negato ai cronisti e ha anche risposto ad alcune domande incalzanti, sempre affiancato dall’avvocato Vivi.

“Ha negato gli addebiti e spiegato le situazioni, abbiamo chiesto la revoca della misura e ora aspettiamo la decisione del giudice – ha detto Vivi, che ha preso inizialmente la parola – Non c’erano favori né promesse, neanche per idea. Le accuse vengono probabilmente dall’origine geografica, dal fatto che fossero tutti dello stesso paese”. E che dire allora delle decine di pagine di intercettazioni che sembrano confermare tutte le accuse mosse dal pool di pm? “Ne abbiamo parlato al giudice – ha detto Vivi, ormai spazientito – lui ha spiegato, vedremo cosa deciderà”.

Il viaggio a Genova spesato da Anzalone: “Non è stato pagato alcun soggiorno”

I cronisti a quel punto incalzano, chiedono del soggiorno del 2020 a Genova dei Testa, pagato (secondo le carte dell’inchiesta) dall’allora candidato arancione Stefano Anzalone. E se Vivi continua a ribadire che “non è stato elargito nulla e non è stato pagato alcun soggiorno”, e invita a “lasciarci passare, lasciatelo tornare a casa, non sta bene”, Testa decide di parlare a sua volta davanti a telecamere e microfoni.

“Io sono tranquillo, non ho fatto niente di straordinario – ha detto – ho sempre fatto campagne elettorali, quindi… chi è di centrodestra vota centrodestra, chi è di centrosinistra vota centrosinistra, non c’erano promesse né niente”. Ancora, Testa nega di essere “arrabbiato né adirato, non abbiamo mai chiesto nulla”.

I gemelli Testa, lo ricordiamo, sono accusati di avere procurato voti ai candidati totiani alle regionali del 2020 in cambio di favori, nello specifico la promessa di posti lavoro per persone a loro vicine. Entrambi originari di Riesi – la cui comunità genovese è fortemente radicata a Certosa – ma residenti da tempo nella Bergamasca, per gli inquirenti si sarebbero attivati in periodo di campagna elettorale per recuperare voti per i candidati arancioni. Nelle intercettazioni emergono i nomi di Ilaria Cavo (con cui Cozzani, trait d’union con i Testa, dibatte di una cena elettorale in corso Italia organizzata proprio dai Testa), di Lilli Lauro (non indagate) e di Stefano Anzalone, anche lui indagato nell’ambito dell’inchiesta.

Voti in cambio di posti di lavoro per amici e parenti

Ad Arturo Testa, come detto, è contestata anche l’aggravante del 416 bis per avere commesso il reato di corruzione elettorale al fine di agevolare Cosa Nostra. I pm ritengono che abbiano agito promettendo almeno 400 voti a candidati del centrodestra, primo tra tutti proprio Anzalone, oggi consigliere regionale, anche attraverso la figura di Umberto Lo Grasso, attualmente consigliere comunale a Genova. In cambio i Testa avrebbero chiesto a loro e al capo di gabinetto e braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, diversi favori, in primis posti di lavoro per amici (oltre al cambio di destinazione d’uso di una casa popolare).

Favori per cui Cozzani, secondo gli inquirenti e le carte dell’inchiesta, si sarebbe speso moltissimo per con scarsi risultati. Tanto da temere, una volta terminata (con successo) la partita elettorale, di incontrarli nuovamente: “Quelli mi squartano”, dirà il capo di gabinetto di Toti nel febbraio del 2022, in una conversazione intercettata nell’ufficio del presidente della Regione. Si parla, ai tempi, della pianificazione della campagna elettorale in favore della candidatura di Bucci per il secondo mandato, e si studiano strategie per reperire sostegno elettorale. È Toti a chiamare in causa i Testa: “…e i riesini? …i fratelli Testa..”. E Cozzani reagisce con sgomento: “Oh mio Dio”, dice, e poi: “Stacci lontano che quelli lì ci mettono in galera… i Riesini quelli diiii…”. Poi, memore delle promesse di posti di lavoro in seguito disattese, il capo di gabinetto rincara: non può andarci a parlare, “se no mi squartano”.

“Il saluto romano a Predappio? Una goliardata, sono antifascista”

Arturo Angelo Testa, 64 anni, nel marzo 2023 era stato nominato responsabile di Forza Italia a Boltiere, nella Bergamasca, e inserito nel comitato provinciale, ed era già stato vicesindaco dello stesso comune. Entrambi sono esponenti di Forza Italia, fedelissimi del coordinatore lombardo Alessandro Sorte. Più che sono, erano, perché all’indomani dall’esplosione dell’inchiesta il partito li ha sospesi.

Nel 2011 Arturo Angelo Testa era finito al centro dei riflettori mediatici, e aveva lasciato la carica, dopo che con il fratello era apparso in una foto mentre, a Predappio, davanti al busto di Benito Mussolini facevano il saluto romano.

“Conosco Toti da quando era coordinatore nazionale di Forza Italia – ha detto martedì mattina uscendo dal tribunale – Il saluto romano a Predappio era una goliardata, sono anti fascista“.

Italo Maurizio Testa si avvale della facoltà di non rispondere

Dopo Arturo è stato il turno del gemello Italo Maurizio di entrare nell’ufficio della gip per l’interrogatorio: si è avvalso della facoltà di non rispondere. In tribunale è arrivato anche il sindacalista sospeso dalla Cgil, Venanzio Maurici.