Corruzione, Legambiente: “Ripensare tutte le opere, ora serve un nuovo modello di sviluppo”

Genova. “Le indagini sulla corruzione in Liguria mettono in evidenza una stretta connessione tra le illegalità contestate e i danni all’ambiente. In questo modello di sviluppo l’ambiente è evidentemente considerato un bene sacrificabile sull’altare dell’efficientismo e del denaro che deve girare”. Questo è quanto emerso dall’ultimo Direttivo di Legambiente che aveva come oggetto le indagini sulla corruzione in Liguria.

“Nonostante la modifica costituzionale, votata da tutti i partiti, per cui l’iniziativa economica privata trova un limite nella tutela dell’ambiente, l’idea che viene fuori da questa logica di (sotto)sviluppo è quella che pur di far girare il denaro si possano bypassare le regole poste a tutela dell’ambiente e della legalità – sostengono gli ambientalisti -. Di fatto si dimostra che il modello Genova, reso necessario dall’urgenza nella ricostruzione del ponte Morandi, è diventato un modello Liguria in cui tutte le opere vengono deregolamentate, in cui i controlli sono un fastidio che disturbano il manovratore”.

“In questo contesto, che il denaro giri legalmente o illegalmente è quasi irrilevante, è un di più rispetto ad un modello di (sotto)sviluppo inaccettabile e dannoso per la nostra Regione”. Per questa ragione Legambiente propone “di fare un passo indietro e ripensare al mito dell’efficientismo senza regole per andare verso un modello di sviluppo che metta al centro l’ambiente, la partecipazione dei cittadini, il rispetto del territorio e della legalità”.

“In questa indagine vediamo coinvolte molte vicende sulle quali Legambiente si è impegnata: dalla Palmaria, dove non è stato tutelato il bene parco naturale, alla diga del porto di Genova, progetto mastodontico ed impattante, passando per la battaglia a favore delle spiagge libere, che sono un bene scarso in Regione. Per questo – concludono – chiediamo un serio ripensamento su tutte queste opere, un coinvolgimento ed una partecipazione dei cittadini che consenta quel controllo sociale che è il primo e miglior metodo per fermare l’illegalità”.