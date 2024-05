Corruzione, l’avvocato di Toti: “A breve chiederò la revoca dei domiciliari. Dimissioni? Non deciderà da solo”

Genova. “Non ho ancora depositato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari: lo farò, a breve, non appena lo riterrò opportuno. Il primo passaggio, indubbiamente, è quello di sondare la posizione della Procura”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, legale di Giovanni Toti che ieri è stato interrogato per circa otto ore e mezza dai Pm a due settimane dall’arresto per corruzione.

Savi ha anche preannunciato che depositerà l’istanza di revoca degli arresti domiciliari a breve, probabilmente “nei prossimi giorni”. L’avvocato di Giovanni Toti è venuto questa mattina in tribunale anche per ritirare il verbale dell’interrogatorio e ha chiarito che lo stesso non è stato secretato dalla procura.

Molti si domandano se e quando Toti rassegnerà le dimissioni: “La memoria tratta esclusivamente di temi legati al processo, il problema delle dimissioni è un tema politico che non sta a me affrontare – ribadisce Savi -. L’unica cosa che ha sempre detto Toti è che è una decisione che non può prendere lui sulla base solo del suo interesse personale ma deve essere presa sulla base di un confronto con la parte politica.

Circa le polemiche sulla memoria difensiva circolata su qualche sito prima della fine dell’interrogatorio di ieri sera il legale precisa: “Io l’ho fatta avere solo nel momento in cui è terminato l’interrogatorio, ma essendo una memoria della difesa potevo scegliere di farlo avere alla stampa anche in un momento precedente”.

“Circa le contestazioni riguardo i finanziamenti di Aldo Spinelli – ha spiegato Savi – Giovanni Toti si è difeso e ha spiegato che le richieste di contribuzioni erano state fatte esplicitamente perché era un sovventore abituale ma non si sentiva per questo vincolato da scrupoli a interloquire e chiedere con un soggetto interessato alla vicenda porto”. E proprio sul porto Savi ha precisato che “non ci sono stati né vinti né vincitori ma un accordo che ha impedito una nuova guerra del nostro porto nel momento in cui ci sono in ballo lavori importantissimi. E il presidente ha chiarito di aver sempre operato alla luce del sole”.