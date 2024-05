Corruzione, Lavarello: “L’accordo Spinelli-Aponte? Direi divertente, ho sbloccato la situazione”

Genova. “Sono al corrente perfettamente di quello che ho fatto io. Anzi, direi divertente“. Alfonso Lavarello, manager d’esperienza e attuale presidente dell’Autorità portuale di Genova, appare tutt’altro che scosso dalla maxi inchiesta della Procura di Genova sulla corruzione in porto. Il suo nome non figura tra gli indagati, ma appare come deus ex machina dell’accordo tra Aldo Spinelli e Gianluigi Aponte per le aree del Terminal Rinfuse.

“Oggi sono stato un leone, me lo dico da solo”, diceva al telefono con Signorini. “Vede la criniera?”, scherza coi giornalisti a margine di un convegno alla stazione marittima. “Voleva dire che un discorso tra interessi diversi, soggetti diversi, soggetti importanti, un discorso stagnante e anzi contrapposto, se lei lo riesce a sbloccare semplicemente col buonsenso o la tranquillità è un grosso risultato. Leggo che è stata una magia (la definiva così Signorini, ndr), se lo sapevo lo capitalizzavo di più. Ci sono posizione contrapposte, è normale: in una famiglia, un’azienda, un condominio, abbiamo personalità e interessi diversi… il nostro lavoro è quello di fare sintesi quando c’è lo spazio per passaggi che non ledono l’interesse di nessuno. Si tratta di trovarli”.

Quello che emerge dalle carte dell’inchiesta è che una parte di porto di Genova – aree pubbliche – sarebbe stata di fatto “spartita” a tavolino tra due leader privati dei terminal. Il passaggio in comitato di gestione dell’Authority con il voto di dicembre 2022 sembra, da questo punto di vista, poco più che una ratifica formale.

Lavarello però nega che ci siano state pressioni per favorire Msc: “Noi non dobbiamo favorire nessuno. Io non lavoro per Msc, lavoro per il porto, il Comune e la Regione a seconda degli argomenti. Mi avranno chiesto un’opinione e l’ho espressa. Probabilmente l’ho espressa bene, perché poi in qualche modo qualcosa che era bloccato ha camminato. A volte una postura nostra o un ordine in un documento non cambia nulla ma rende meno perplesse le controparti. Direi tutto semplice”.

Msc e Spinelli, tra l’altro, sono due dei cinque soggetti che avevano manifestato interesse per acquisire azioni della società Aeroporto di Genova. Difficile pensare che l’inchiesta non influenzi la partita, ma Lavarello è sicuro: “L’aeroporto non c’entra nulla. Su tutto quello che è in abbrivio è ovvio che ora ci sia una fase di riflessione. Voi avete più lavoro e qualcun altro dovrà aspettare la maturazione di altri passaggi che sono tutti indipendenti”.

E sul Cristoforo Colombo professa sempre ottimismo: “L’aeroporto non chiuderà con perdite. Siamo in aprile, è un mese attivo. Maggio sarà ancora più attivo, giugno ancora più attivo. Questo non vuol dire che Genova è diventata Parigi, ma che ci sono tante piccole cose, se uno ha umiltà e buona volontà e un po’ di riconoscenza”.