Corruzione, Landini: “In Liguria un sistema malato”. E ricorda Errani: “Si dimise un minuto dopo”

Genova. “Ho grande fiducia nel lavoro della magistratura che penso debba andare avanti per dare il massimo di trasparenza perché quello che sta emergendo, in Liguria e non solo, è un sistema di fare impresa che è malato e non va bene“. È il commento di Maurizio Landini, segretario della Cgil, a Genova per un’iniziativa dedicata alla presentazione dei quattro referendum sul mondo del lavoro.

Alla domanda sull’eventualità di dimissioni da parte del presidente Toti Landini ha ricordato la situazione dell’ex presidente dell’Emilia Romagna Vasco Errani. “Quando il presidente di quella regione ebbe un avviso di garanzia si dimise un minuto dopo per scoprire dopo anno che non c’entrava nulla. Penso che sia un esempio importante perché quando uno riveste un ruolo c’è anche il problema della credibilità delle istituzioni che rappresenta, e il rischio è quello di un aumento delle persone che non si sentono rappresentate da nessuno, e questo è un indebolimento della democrazia”.

“Credo che la legalità sia un tema centrale – ha aggiunto Landini – e i nostri referendum chiedono di ripristinare leggi in grado di tutelare diritti e rendere trasparenti i processi, a partire dal sistema degli appalti, perché oggi nel sistema che si è costruito negli ultimi vent’anni grazie anche a una legislazione balorda non c’è solo un peggioramento delle condizioni di lavoro ma, attraverso quel sistema pezzi di economia sono in mano alla malavita organizzata”.

Nell’inchiesta sul voto di scambio è coinvolto anche un ex sindacalista della Cgil, Venanzio Maurici, in pensione dal 2018 e sospeso dal sindacato, ora sottoposto a obbligo di firma. “Penso sia importante il fatto di averlo sospeso immediatamente, appena ne siamo venuti a conoscenza – commenta Landini – e se dovesse venire fuori che ci sono responsabilità stiamo parlando di responsabilità di una persona e non di un’organizzazione sindacale che, nella sua storia, conta diversi morti uccisi dalla mafia. La battaglia per la legalità deve sedere sempre affrontata e credo che questo serva a farci alzare di più le antenne per evitare che questi avvenga. Che ci sia un tentativo delle cosche di allargarsi dove ci sono più soldi è sotto gli occhi di tutti”.