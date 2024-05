Corruzione, l’Anac avverte sulla diga: “Ora si rischia un aumento dei costi”

Italia. L’Anac torna a interessarsi sulla nuova diga foranea, dopo avere già in passato sollevato dubbi sull’iter di affidamento. L’autorità nazionale anti-corruzione adesso avverte su quelli che sono i rischi legati alla maxi inchiesta che investe la politica ligure e il porto di Genova.

In base alle regole del Pnrr “previste in caso di annullamento degli affidamenti” si rischiano “significativi aumenti dei costi per la diga foranea di Genova sulla quale l’autorità è recentemente intervenuta” ha scritto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nella presentazione della relazione annuale 2023 dell’authority.

Busia si riferisce “alle disposizioni che, in caso di annullamento degli affidamenti finanziati dal Pnrr, non prevedono la caduta del contratto affidato illegittimamente, ma riconoscono il diritto al risarcimento agli operatori pretermessi, col risultato che la stazione appaltante finisce per dover remunerare entrambi”.

Sulla base di questo nuova sirena di allerta, Valentina Ghio, deputata del Partito Democratico, ha chiesto proprio un’audizione urgente di Anac in commissione trasporti per avere chiarezza sulle procedure inerenti la realizzazione della grande opera.

“Da mesi presento interrogazioni e atti parlamentari, l’ultimo nel question time al ministro Salvini il 3 aprile scorso – dice Ghio – in cui evidenzio le preoccupanti ombre sulle procedure nel percorso della diga di Genova sollevate da Anac e autorità giudiziarie, ma ogni volta la risposta è stata: va tutto bene. Oggi, alla luce del terremoto che sta colpendo la Regione Liguria e il presidente Toti, avere maggiore chiarezza è quanto mai indispensabile”.

“I nodi emersi su più fronti impongono una riflessione e un’azione immediata, per non compromettere la gestione degli ingenti investimenti pubblici. Da quanto emerge dagli atti dell’inchiesta che coinvolge Toti, si evidenziano anni di amministrazione della cosa pubblica con pratiche di malaffare, attenzione all’interesse di pochi, contatti con la mafia, che non sono assolutamente tollerabili e che impongono un passo indietro da parte di chi è indagato”, aggiunge la ex sindaca di Sestri Levante.

“Toti deve dimettersi per non lasciare la Regione nell’inerzia e consentire che un nuovo governo per la Liguria avvii una gestione trasparente, efficace, realmente rispondente agli interessi di tutti i cittadini e le cittadine liguri e non solo di pochi”, conclude la vicepresidente Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti.