Corruzione in Liguria, Ilaria Cavo al pm: “Dissi a Toti che i fratelli Testa non mi piacevano”

Genova. “Dissi al presidente Toti che quelle persone non mi piacevano”. Lo ha raccontato al pm Federico Manotti la deputata Ilaria Cavo, sentita nei giorni scorsi come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Cavo è stata sentita per aver conosciuto i fratelli Arturo e Italo Testa, che nell’ambito del filone della corruzione elettorale dell’inchiesta sono indicati dalla Procura come i referenti di un clan mafioso e a cui per questo è contestata l’aggravante del 416bis.

Cavo ha ammesso con il pm di averli incontrati in un ristorante nei pressi di Bergamo mentre stava andando in settimana bianca. Ha spiegato che si offrirono di aiutarla in cambio di posti di lavoro ma – ha spiegato – “nei mesi successivi i fecero troppo insistenti con telefonate e messaggi, si comportavano in una maniera che non mi piaceva affatto”.

Per questo la ex giornalista, oggi eletta in Parlamento con il partito Noi Moderati, si sfilò subito e non partecipò alle cene elettorali organizzate da loro e sollecitate dal capo di Gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani. E – ed è proprio questa la novità trapelata rispetto alla sua testimonianza – ne parlò con il presidente Toti. Quelle persone non la convincevano, non voleva avere a che fare con loro e lo disse al governatore probabilmente proprio per chiarire il perché nonostante l’insistenza di Matteo Cozzani, da quel giro voleva stare fuori.

Come è emerso dalle intercettazioni infatti Cozzani insisteva cercando di tranquillizzarla dicendo che non sarebbe stato troppo impegnativo partecipare alla cena: “Vieni, mostri due santini, stai poco… è come la mortadella: poca spesa, tanta resa”. Cene invece a cui Toti partecipava Toti. Secondo gli investigatoti Toti avrebbe chiesto ai Testa, attraverco Cozzani, di aiutare comunque Cavo nel raccogliere i voti. Loro risposero affermativamente – come emerge dalle intercettazioni (“Noi diamo una mano a Ilaria solo perché lo abbiamo promesso a te – dicono a Cozzani – e noi manteniamo la parola”). Ma sul punto Cavo ha detto a Finanza e pm “Quelle preferenze non sono dipese da me e io non posso dare delucidazioni”.

I gemelli Testa, entrambi originari di Riesi – la cui comunità genovese è fortemente radicata a Certosa – ma residenti da tempo nella Bergamasca, per gli inquirenti si sarebbero attivati in periodo di campagna elettorale per recuperare voti per i candidati arancioni. Nelle intercettazioni emergono oltre al nome di Ilaria Cavo, quello di Lilli Lauro (anche lei non indagata) e di Stefano Anzalone, che è invece indagato nell’ambito dell’inchiesta, così come il collega in consiglio regionale Domenico Cianci e l’ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici.

I pm ritengono che i Testa abbiano agito promettendo almeno 400 voti a candidati del centrodestra, primo tra tutti proprio Anzalone, oggi consigliere regionale, anche attraverso la figura di Umberto Lo Grasso, attualmente consigliere comunale a Genova. In cambio i Testa avrebbero chiesto a loro e al capo di gabinetto e braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, diversi favori, in primis posti di lavoro per amici (oltre al cambio di destinazione d’uso di una casa popolare). Nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto martedì Arturo Testa ha risposto alle domande della gip Paola Faggioni respingendo tutti gli addebiti sia sulla contiguità con la mafia sia sul voto di scambio: “Era solo campagna elettorale ha detto”. Il fratello Italo si è invece avvalso della facoltà di non rispondere.