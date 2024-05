Inchiesta corruzione, è il giorno di Toti: “Pronto a difendermi dalle accuse”. Ma è giallo sul luogo dell’interrogatorio 

Genova. Sarà interrogato oggi, giovedì 23 maggio alle 11.00, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da due settimane nelle sua casa di Ameglia nello spezzino dopo l’arresto per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova. Ma, a poche ore dall’esame davanti ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti, sul luogo in cui il governatore sospeso sarà sentito la Procura si trincera nell’assoluto silenzio.

Una decisione presa dal procuratore Nicola Piacente che ha alzato un muro rispetto a qualsiasi informazione sul punto. Dopo un’intera giornata di depistaggi, si è appreso infatti ufficialmente che l’interrogatorio “non si terrà in Procura” e probabilmente non si terrà proprio nell’edificio del Tribunale. Sarà in una caserma della guardia di finanza, ma non si sa in quale. “Un luogo non accessibile”, fa trapelare una fonte, mentre per altre vie si apprende che probabilmente “il luogo sarà deciso all’ultimo minuto”, quindi potrebbe invece tenersi anche in tribunale. Insomma, un carosello di informazioni contraddittorie per portare fuori strada i cronisti in quello che viene ormai definito il “circo mediatico”, nonostante i giornalisti stiano facendo il loro dovere per informare i cittadini in modo puntuale nell’ambito di un’inchiesta che sta minando il governo della Regione Liguria.

In ogni caso, per Giovanni Toti quello di oggi sarà un passaggio fondamentale. Lui, secondo quando fa sapere il suo avvocato, è pronto a difendersi dalle accuse chiarendo che i finanziamenti al Comitato Toti erano tutti “leciti” e rendicontati e lui “non ha preso un euro per fini personali”. E ancora: “Le pressioni erano per il bene del porto, per evitare la guerra, ma non c’è stata nessuna corruzione”. Su questo oggi il presidente dovrà chiarire ogni intercettazione e ogni appunto che gli contesta l’accusa. L’interrogatorio, ovunque si terrà, si preannuncia molto lungo.

L’obiettivo dell’interrogatorio è per il presidente della Regione quello di chiarire la propria estraneità ai gravi fatti contestati e chiedere, subito dopo, la revoca degli arresti domiciliari. Passaggio che potrebbe poi consentire a Toti di decidere il da farsi per il futuro governo della regione.

L’ipotesi negli ambienti politici è che Toti possa comunque rassegnare le dimissioni una volta ottenuta la libertà, per consentire alla Regione di affrontare nuove elezioni e recuperare una serenità politica che manca da quando l’inchiesta è deflagrata con la raffica di misure cautelari. Il punto è se – perché, in caso di revoca dei domiciliari, il presidente tornerebbe pienamente in carica e non avrebbe nessun obbligo di farsi da parte se non per questioni di opportunità politica – ma anche quando: il centrodestra vorrebbe aspettare l’esito delle europee per misurare la forza dei partiti e confrontarsi sulla candidatura da esprimere, dando per scontato che l’ipotesi di un terzo mandato per Toti è naufragata per sempre.

In base a quanto previsto dall’articolo 126 della Costituzione, in caso di dimissioni del presidente della giunta regionale, si procede “entro 60 giorni” a nuove elezioni, a far data dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale. In questo caso la Liguria andrebbe al voto in piena estate e non a ottobre, come ipotizzato invece da molti. Ma c’è la tesi per cui non si potrebbe andare alle urne durante la sessione estiva di assestamento di bilancio, poiché “la giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fatta salva l’adozione degli atti indifferibili ed urgenti”. Questo quadro potrebbe suggerire una certa dilatazione dei tempi.

Insomma, il rebus è ancora aperto e il pallino lo hanno in mano Giovanni Toti e il suo avvocato Stefano Savi, oltre ovviamente alla parte giudiziaria. Perché è vero che la strategia difensiva si è delineata fin da subito secondo la logica “prima l’interrogatorio e la revoca dei domiciliari, poi il confronto politico, poi le eventuali dimissioni”, ma è anche evidente che gli alleati politici a livello regionale non hanno mai espresso la necessità di anteporre un dibattito interno. “È una scelta personale”, il mantra ripetuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Intanto, come ha ricordato anche ieri il ministro Matteo Salvini, la situazione di stallo rischia di bloccare di fatto la nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale, perché è difficile che un presidente ad interim possa accordare l’intesa al Governo, occupandosi in sostanza dell’ordinaria amministrazione.