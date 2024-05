Corruzione: entro sabato nuovo round di interrogatori per i membri del board del porto. Signorini in carcere incontra l’avvocato: “Nessun Riesame”

Genova. A otto giorni dagli arresti che hanno scosso come un terremoto la Regione Liguria, quella di oggi a palazzo di Giustizia è una giornata che si può considerare interlocutoria. Il sostituto procuratore Luca Monteverde che si occupa del filone della corruzione che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di Aldo Spinelli e dell’ex presidente del porto Paolo Signorini è rimasto tutto il giorno chiuso nel suo ufficio a lavorare. E così ha fatto, dalla parte opposta del corridoio, il collega Federico Manotti che segue invece il filone della corruzione elettorale che secondo l’accusa vede ai vertici l’ex capo di Gabinetto della Regione, Matteo Cozzani.

I prossimi interrogatori: Carozzi e La Mattina entro sabato

I pm vogliono chiudere a stretto giro le audizioni di persone informate sui fatti che riguardano in particolare il ruolo e le contestate dall’accusa pressioni del governatore Toti sulle partite riguardanti le concessioni a Spinelli, a partire da quella più importante: la concessione trentennale del terminal Rinfuse. Per questo dopo l’interrogatorio di ieri dell’ex presidente dell’autorità portuale di Savona Rino Canavese, unico a votare contro il rinnovo. Sono attesi nelle prossime ore gli interrogatori di Andrea La Mattina, che nel board rappresenta la Regione Liguria, Giorgio Carozzi, ex giornalista de Il Secolo XIX, che nel board rappresenta il Comune di Genova. Entrambi, trapela da fonti qualificate, saranno sentiti entro sabato in Procura o nella caserma della guardia di finanza.

Canavese ieri è stato sentito per oltre quattro ore dal pm Luca Monteverde a cui ha detto: “Quel rinnovo non mi convinceva da subito”. A Canavese sono stati chiesti chiarimenti sulla sua ferma contrarietà al rinnovo e lui ha risposto confermando in sostanza tutti i suoi dubbi e perplessità su quella operazione. Da quanto emerge dalle intercettazioni, l’ex numero uno di Savona riteneva che quella concessione rappresentava “l’evidente esistenza di un ‘favoritismo continuo nei confronti del gruppo Spinelli‘” e che l’operazione si inseriva in “un meccanismo perverso“. La Mattina e Carozzi, che per mesi e fino a pochi giorni prima del Comitato che voterà il sì il 2 dicembre nutrirono dubbi su quell’accordo anche quando venne inserita una clausola sul cambio di destinazione d’uso, poi voteranno sì. E dovranno spiegare se – come sostengono i pm – hanno ricevuto pressioni e da chi.

Bucci pronto a parlare con i pm

Il sindaco Marco Bucci ha detto in questi giorni di essere pronto a parlare con i pm: lui, non indagato ma intercettato in diverse conversazioni vuole chiarire le scelte che oggi, alla luce dell’inchiesta in corso, possono apparire sotto un’altra luce, ma che lui continua a difendere, come il tombamento di Calata Concenter opera gradita all’imprenditore Spinelli e difendersi dalla accuse ‘mediatiche’ di aver trasferito sul porto soldi destinati alla ricostruzione post crollo del Morandi.

Dalle intercettazioni emergono in particolari le pressioni fatte anche dal sindaco per chiudere la partita Rinfuse a favore di Spinelli. Spinelli il 20 novembre si metteva in contatto con Bucci e concordavano di vedersi la settimana successiva a una cerimonia ufficiale a Montecarlo. E appena chiusa la conversazione il sindaco chiamava Carozzi: “Allora, stammi a sentire…allora ci sono alcune cose che devono andare assolutamente bene e ti dico quali sono…in comitato.” Sulla questione della durata della concessione del terminal, il componente del comitato, manifestava disponibilità per una concessione di 10 anni ma Bucci cercava di far capire che questo “scontentava” e che si sarebbe dovuto trovare “una via di mezzo”. Spinelli aveva insistito, affinché parlasse lui “direttamente” con Bucci per far cambiare idea a Carozzi. Come si evince da una telefonata intercettata, lo aveva sollecitato a fagli arrivare “inequivocabile il messaggio” che “vogliamo trent’anni. Sennò andiamo in Procura”. Inoltre l’imprenditore 84enne – dopo aver trovato un accordo con Gianluigi Aponte (non indagato) gli disse che” era necessario chiamasse Bucci e Toti per orientare i voti dei rappresentanti del Comune e della Regione in seno al Comitato di Gestione”. Affinché passasse la delibera erano necessari tre voti e solo il presidente del porto Paolo Emio Signorini, ora in carcere, era favorevole. Gianluigi Aponte, il 23 novembre, riferiva a Spinelli, di aver parlato con Bucci, “quale lo aveva rassicurato che era tutto a posto e che avrebbe dato istruzioni per trent’anni”.

Ieri il sindaco in consiglio comunale aveva chiarito: “Io penso che il sindaco abbia il dovere di facilitare i cittadini nei loro obiettivi, chiunque essi siano, se sono imprese le aiutiamo perché questo significa portare ricaduta economica sulla città, così si deve comportare l’amministrazione, senza guardare in faccia nessuno ma con la possibilità di aiutare tutti, per adesso non c’è nessuno che ci ha detto che abbiamo fatto qualcosa di illegale, se sarà dimostrato sarò il primo a chiedere scusa”. E ora vuole dire lo stesso ai pm.

In Procura, almeno ufficialmente, l’audizione del sindaco non sembra al momento una priorità e a quanto trapela al momento da Bucci o dallo staff legale non sarebbe arrivata la richiesta formale di essere ascoltato. E’ possibile che per fissare l’audizione del sindaco la Procura voglia comunque attendere per un confronto il rientro a Genova del procuratore Nicola Piacente, che si trova in questi giorni a Strasburgo per una riunione del Cets, e dovrebbe tornare a Genova venerdì.

L’interrogatorio di Giovanni Toti ancora da fissare

Potrebbe svolgersi la prossima settimana invece l’interrogatorio di Giovanni Toti, ai domiciliari da otto giorni nella sua casa di Ameglia. Ieri l’avvocato Stefano Savi ha presentato richiesta formale per conto del suo assistito e soprattutto ha interloquito a lungo con i pm. Se Toti sta studiando le carte, la Procura a sua volta sta completando le audizioni dei testimoni che ritiene indispensabili proprio in vista di questo importante interrogatorio. Oggi la data non era ancora stata fissata.

La tesi difensiva di Toti come ha spiegato più volte l’avvocato Savi è quella di chiarire che non c’è stata alcuna corruzione visto che le erogazioni di Spinelli sono “trasparenti e tracciate”. La Procura è però di un altro avviso: si è trattato di un “do ut des” sostengono i pm, visto che i finanziamenti sono arrivati dopo l’ottenimento di favori nei confronti degli imprenditori, in particolare proprio di Spinelli. L’accusa porta centinaia di telefonate intercettate, accompagnate incontri sullo yacht dell’imprenditore che proverebbero che alle richieste di Spinelli e alle pressioni di Toti seguivano temporalmente l’ottenimento della concessione e poi il finanziamento al suo partito politico per tutte e 4 le campagne elettorali oggetto dell’inchiesta. E anche se il governatore non ha utilizzato il denaro di Spinelli per ottenere benefici personali (come secondo l’accusa avrebbe fatto Paolo Signorini, tra viaggi, casinò e regali), ma per le campagne elettorali, per i pm poco cambia: sempre di corruzione si tratta.

Signorini vede avvocato in carcere: “Per ora nessun Riesame”

Paolo Emilio Signorini è l’unico degli indagati ad essere finito in carcere. E’ stato messo in cella con il femminicida Sebastiano Cannella in una sezione protetta, una scelta fatta a tutela dell’ex presidente del Porto visto che dopo la bufera anche mediatica poteva essere rischioso finisse con i detenuti comuni. Oggi Signorini ha incontrato il suo avvocato Enrico Scopesi. Contrariamente a voci non confermate, l’intenzione di Scopesi non è quella di ricorrere al momento al Tribunale del Riesame: “Non in questa fase almeno, ma vogliamo portare avanti un confronto con pm e gip” dice Scopesi a Genova24.

La strategia difensiva sembra essere al momento quella di non affrettare i tempi evitando un rischiosissimo ricorso al Riesame che sarebbe entrato per la seconda volta nel merito delle accuse in una fase delle indagini troppo delicata. Signorini per il momento quindi resterà in carcere e “più avanti” sarà presentata un’istanza al gip di attenuazione della misura, soprattutto se ne contempo il legale riuscirà a ottenere un parere favorevole della Procura, concordando nel frattempo anche l’interrogatorio di Signorini. L’obiettivo è che l’ex Presidente del Porto possa essere trasferito ai domiciliari in modo che possa con più serenità affrontare le fasi successive dell’indagine.