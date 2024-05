Corruzione in Liguria, Usb Liguria: “Evitare ripercussioni ai lavoratori”

Liguria. “Le notizie con cui abbiamo iniziato la giornata relative ad una inchiesta per corruzione ed altre ipotesi di reato di una gravità inaudita, vedono coinvolti nomi eccellenti al governo della pubblica amministrazione, di aziende e di settori economici cruciali per il nostro territorio oltre che per migliaia di lavoratori. Parrebbe che quello che da anni viene promosso come un modello di governo locale e di sviluppo economico esemplare abbia basi eufemisticamente molto dubbie, oltre ad aver prodotto scelte politiche discutibili per la Liguria e per Genova come più volte e da più parti denunciato in questi anni. E pare altrettanto probabile che la vicenda non si concluderà certo oggi”.

In una nota l’Usb Liguria fa emergere le proprie preoccupazioni.

“In attesa degli sviluppi e degli esiti dell’inchiesta, esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per le eventuali conseguenze sui lavoratori. I settori economici colpiti da questa inchiesta e le competenze della Regione sono tali che sono altissimi i rischi di pesanti ripercussioni. Pensiamo ad esempio a interventi programmati sul nostro territorio finanziati dal Pnrr che riguardano migliaia e migliaia di lavoratori in diversi settori, in primis quello dei trasporti e della logistica. Come Usb saremo in prima linea per evitare ed impedire che da questa incresciosa vicenda ci siano ripercussioni e conseguenze per lavoratrici e lavoratori”.