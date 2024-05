Corruzione in Liguria, Libera: “Tradimento del mandato popolare e duro colpo alla democrazia”

Genova. Anche la sezione ligure di Libera interviene sulla maxi inchiesta sulla corruzione che ha sconvolto la Liguria facendola tremare sin dalle fondamenta e portando anche all’arresto del presidente della Regione, Giovanni Toti

“Le vicende giudiziarie che investono la Liguria, con il coinvolgimento di esponenti politici di primo piano, rischiano di minare ancora una volta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni – è il commento dell’associazione – Se le accuse dovessero trovare riscontro, emergerebbe un quadro preoccupante in cui interessi privati avrebbero prevalso sul mandato democratico ricevuto al voto”.

Libera Liguria ha quindi ricordato il cuore delle indagini: un presunto sistema di corruzione diffuso, con appalti e concessioni pilotati in cambio di favori e finanziamenti illeciti. E tra i reati contestati c’è anche quello del voto di scambio, che coinvolge Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti, in relazione a contatti con la comunità riesina di Genova.

“Se confermato, il voto di scambio rappresenterebbe un tradimento del mandato popolare e un duro colpo alla democrazia – fa notare Libera – La politica non può essere piegata al profitto personale di pochi, ma deve servire il bene comune e l’interesse generale. Di fronte a questa situazione allarmante, è necessario che la cittadinanza sia vigile e attiva. La difesa delle istituzioni e dei valori democratici passa anche da una maggiore consapevolezza e da un impegno concreto nel monitorare l’operato dei propri rappresentanti. È indispensabile che la politica si riappropri del proprio ruolo, basandosi su principi di trasparenza, sobrietà e rigore. Il rapporto tra eletti ed elettori deve essere improntato alla reciproca fiducia e al rispetto. Solo così sarà possibile riconquistare la credibilità perduta e costruire un futuro migliore per la Liguria e per l’intero Paese”.

“Non possiamo permettere che il ruolo dell’elettore sia ridimensionato a mero strumento di scambio – si conclude la nota – La politica ha il dovere di rispecchiare la volontà del popolo e di operare per il bene comune. La speranza è che questa inchiesta serva da monito e da sprone per un rinnovamento profondo della politica, all’insegna della giustizia e della responsabilità”.