Inchiesta e finanziamenti ai partiti, il vicesindaco Piciocchi all’opposizione: “Dati pubblici, no a condanne anticipate”

Genova. “Mi dissocio dalla modalità adottata dai consiglieri di trasformare un’interrogazione a risposta immediata in un’occasione per esprimere giudizi, condanne e sentenze, e tenere un comizio politico. Siete liberi di farlo, ma ciò non rientra nella mia cultura politica liberale e democratica”. È la risposta del vicesindaco Pietro Piciocchi alle interrogazioni dei consiglieri Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, Alberto Pandolfo del Pd e Fabio Ceraudo del M5S che chiedevano di conoscere “i nominativi dei finanziatori della campagna elettorale del sindaco nelle elezioni del 2017 e del 2022 anche attraverso i collettori Fondazione Change e Comitato Giovanni Toti”. Sugli stessi temi è poi intervenuto anche il sindaco Marco Bucci.

“Il consigliere dem si è già dato una risposta – dice Piciocchi – tutti i dati relativi ai finanziamenti delle campagne elettorali, cifre e nominativi, sono depositate nelle sedi individuate dal legislatore nazionale. Ciascuno è libero di fare le proprie deduzioni e anticipare le sue condanne, ma andrebbe evitato di trasformare un’aula consiliare in un’aula di tribunale – prosegue – prendo atto della presentazione di questi articoli 54, ma le interrogazioni a risposta immediata non dovrebbero sottendere altre finalità come quella di ottenere spazio per riportare cose lette sui giornali che sono ancora sub judice”.

“Esiste una normativa specifica sugli articoli 54 in base alla quale gli stessi andrebbero posti agli assessori rispetto alla competenza giuridico-amministrativa dell’ente, e questi quesiti evidentemente non ce l’hanno. Ribadisco che i dati richiesti li trovate nelle sedi stabilite dalla legge, i dati sui finanziamenti sono pubblici”, sottolinea il vicesindaco.

E’ passata una settimana da quando la Regione Liguria è stata scossa dalla notizia della maxi inchiesta legata alla corruzione (che ha coinvolto anche in parte il mondo portuale genovese) con la conseguenza degli arresti domiciliali per il presidente Giovanni Toti.

E così la battaglia politica da parte dell’opposizione, che è avvenuta questa mattina in consiglio regionale con la richiesta delle dimissioni da parte del governatore, si è trasferita, nel pomeriggio, in Comune.

La sala rossa di Palazzo Tursi si è scaldata fin da subito, infatti la seduta del consiglio comunale di oggi si è aperta con una parte della minoranza che ha chiesto chiarezza e risposte rispetto ad alcune intercettazioni diffuse nei giorni scorsi e presenti nelle moltissime pagine dei fascicoli in mano alla Procura di Genova.

Nonostante però la risposta da parte del vicesindaco chiara e ferma la polemica pare non fermarsi, infatti il consigliere del Pd, Alberto Pandolfo ha aggiunto che provvederanno nei prossimi giorni a effettuare una richiesta formale di accesso agli atti in questione.