Corruzione, in aula parlano i consiglieri indagati: “Una gogna mediatica, vedremo alla fine”

Genova. Anche Stefano Anzalone e Domenico Cianci, i due consiglieri regionali liguri indagati per corruzione elettorale nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova, sono intervenuti per chiarire la propria posizione durante la prima seduta dell’assemblea dall’inizio della bufera giudiziaria, iniziata una settimana fa con l’applicazione delle prime misure cautelare tra cui gli arresti domiciliari per il presidente Giovanni Toti.

“In riferimento alle notizie apparse sui media vi informo che ho ricevuto un avviso di garanzia riguardante fatti della campagna elettorale del 2020 – ha dichiarato Anzalone subito dopo il primo intervento, quello di Ferruccio Sansa -. Contrariamente ai processi in atto perpetrati da alcuni organi di informazione che, come già visto del recente passato, emettono sentenze di condanna prima ancora che indagini e processi facciano il loro corso ponendo una gogna mediatica, mi affido con piena fiducia al lavoro della magistratura e do la mia completa disponibilità a incontrare gli organi competenti”.

Secondo le accuse della magistratura, basate su decine di intercettazioni, Anzalone sarebbe stato il destinatario di centinaia di voti “comprati” dalla comunità riesina di Genova con posti di lavoro e altri favori, con il presunto coinvolgimento di personaggi vicini al clan Cammarata di Cosa Nostra, circostanza per cui a Matteo Cozzani, ex coordinatore della campagna elettorale della Lista Toti e capo di gabinetto dimissionario, è contestata l’aggravante mafiosa. Oggi Anzalone, pur sedendosi ancora in maggioranza, fa parte del gruppo misto dopo aver lasciato gli arancioni.

Domenico Cianci, invece, è ancora un esponente della Lista Toti: “Ho avuto il 7 maggio una visita a casa della Guardia di finanza, persone molto gentili e corrette – ha detto in aula -. Hanno verificato che nella mia abitazione non è stato trovato nulla e nemmeno nel mio studio. Se ci sono stati errori non lo so, è certo che tanta gente millanta. Vedremo i risultati finali”.

Nelle carte delle intercettazioni ci sono diverse persone che accusano Cianci – titolare di uno studio di amministrazione che lavora in centinaia di condomini a Rapallo e dintorni – di non aver mantenuto le promesse in cambio delle preferenze accordate sulle schede elettorali, a volte fotografate illegalmente all’interno dei seggi. Secondo i pm avrebbe agito con la consapevolezza di favorire le attività della criminalità organizzata. Dalle conversazioni che lo riguardano, inoltre, è partita un’inchiesta parallela per frode da 1,2 milioni sulla fornitura di mascherine.