Corruzione, Genova che osa: “L’opposizione presenti mozione di sfiducia a Toti”. Superate le 20mila firme

Genova. E’ arrivata a oltre 20mila firme la petizione organizzata dall’associazione Genova che osa per chiedere che l’opposizione in consiglio regionale presenti la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione.

“Ora l’opposizione deve agire con nettezza – dichiara Lorenzo Azzolini – presentando una mozione di sfiducia e obbligando anche chi siede nei banchi del centrodestra ad affrontare la discussione. Si sono impegnati a farlo e questo è il momento.”

In Liguria sono cresciute le diseguaglianze, il lavoro, quando c’è, è povero e precario mentre gli amici di Toti, ricchi imprenditori, sono diventati ancora più ricchi. Non è successo per caso o per sfortuna ma per le scelte di Toti.

Pochi imprenditori privilegiati determinano le priorità ignorando i bisogni delle persone comuni, usano il loro denaro e le loro conoscenze per fare i propri interessi e ostacolare cambiamenti politici strutturali. Così questa corruzione fa sparire le persone normali, tagliate fuori dai processi decisionali.

“Il sistema Toti deve finire, la Liguria può essere migliore di così – conclude Azzolini -Vogliamo un sistema economico inclusivo, fondato su lavori gratificanti, con stipendi, carichi e tempi di lavoro giusti e organizzato in modo da generare ricchezza distribuita per tutte le persone. Le dimissioni di Toti non bastano ma sono il primo passo.”

Nelle ultime settimane Genova che osa ha presidiato ogni riunione del consiglio regionale consegnando le firme raccolte e sfidando consigliere e consiglieri al confronto.