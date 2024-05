Corruzione: dopo il silenzio davanti alla giudice per Toti si allungano i tempi per lasciare i domiciliari

Genova. Poteva essere una scelta quasi scontata perché come ha spiegato il suo avvocato ci sono 9mila pagine di atti da leggere, ma la decisione di Giovanni Toti di non rispondere alle domande della gip Paola Faggioni allunga evidentemente la sua permanenza ai domiciliari.

L’avvocato ha spiegato che depositerà martedì o mercoledì la richiesta formale di interrogatorio davanti ai pubblici ministeri, dopo aver completato di studiare la maggior parte delle carte.

Perché l’interrogatorio venga fissato ci vorrà però altro tempo, almeno una settimana ma probabilmente di più visto che anche i pm hanno le agende piene e sicuramente all’interrogatorio dovranno essere presenti sia il sostituto procuratore Luca Monteverde sia l’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati che coordina il gruppo dei pm che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Entrambi erano presenti all’interrogatorio di questo pomeriggio davanti al gip Paola Faggioni dove Toti non ha parlato. Non esistono termini di legge entro cui quest’interrogatorio deve essere fissato.

Solo dopo l’interrogatorio con i pubblici ministeri, in cui Toti avrà occasione di chiarire i fatti che gli sono contestati l’avvocato Savi presenterà istanza di revoca della misura davanti alla gip. Istanza che prevede anche il parere obbligatorio dei pubblici ministeri. Su questa istanza deve la gip dovrà decidere entro il termine di 5 giorni.

Se l’istanza di scarcerazione venisse rigettata allora, come ha confermato Savi ai cronisti, Toti presenterà appello al tribunale del Riesame. Un appello che non prevede di entrare nel merito dell’inchiesta ma che verte sulle sole esigenze cautelari. Secondo il gip infatti al momento se il presidente della Regione Liguria fosse libero potrebbe inquinare le prove o reiterare il reato.

A differenza del ricorso al Riesame (10 giorni per fissare udienza e 10 per decidere), l’appello ha termini più lunghi (20 giorni + 30 per motivare la decisione). E da questi passaggi è facile comprendere che i tempi affinché il presidente della Regione possa pensare di lasciare i domiciliari e confrontarsi con il suo gruppo per le indispensabili scelte politiche sono ancora lunghi.