Corruzione, dalle intercettazioni sul totiano Cianci spunta un’inchiesta per frode sulle mascherine

Genova. Dalle carte della maxi inchiesta della Procura di Genova per corruzione, voto di scambio e falso, oltre al filone che riguarda la gestione della sanità durante il Covid, emerge anche un’attività di indagine della Guardia di finanza per “commercializzazione in frode di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici”, cioè mascherine. Per i militari si tratterebbe di un “sodalizio criminale che ha movimentato merce per un valore di circa 1,2 milioni di euro“.

L’attività è emersa nel corso delle intercettazioni sui rapporti di Domenico Cianci, consigliere regionale della Lista Toti molto conosciuto nel Tigullio come amministratore di centinaia di condomini. È indagato per corruzione elettorale perché avrebbe promesso diversi favori in cambio di voti, con la consapevolezza – secondo i pm – di aiutare la criminalità organizzata.

Protagonisti sarebbero Yuri Fergemberger, milanese residente a Rapallo coinvolto in passato in altre inchieste (ad esempio su un giro di scommesse sportive illegali) ed Edoardo Boldrini, che in quel periodo era attivo nella compravendita di mascherine. Entrambi vengono invitati a una cena per la campagna elettorale di Cianci da Luca Bergamo, dipendente della Fast Energy (non indagato) che si occupa anche di reperire clienti interessati all’acquisto di mascherine per conto dei due imprenditori. Nello stesso periodo arriva anche un esposto alla Procura secondo cui “Cianci promette a tutti i suoi fornitori che in cambio di voti assicura forniture”.

“Sai, son queste cose che mi fanno schifo – dice Boldrini a Fergemberger in un’intercettazione – son buoni solo a chiedere voti e poi dopo se ne scordano“. Il socio in affari però osserva: “No, ma uno non è che ti deve fare chissà che regalo… Se chiedi l’autorizzazione, invece di metterci 12 mesi…”, “ci metti un mese”, conclude Boldrini. “Sennò – chiosa Fergemberger – quando ti danno l’autorizzazione non vale più quella cosa lì, capisci?”.

In un’altra telefonata tra Boldrini e Bergamo la dinamica viene ulteriormente esplicitata: “Se con Cianci si arrivasse a Toti, per le mascherine, visto che abbiamo anche le mascherine da bimbo, adesso… sarebbe un bel colpo eh? Perché ora le stanno cercando da fare paura, quelle da bimbo, mi stanno chiamando tutte le farmacie”… E, riferendosi a Cianci: “Visto che lui vuole una mano, una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso”. Il candidato di Toti, però, “non lo sa – ribatte Boldrini – infatti per questo dicevo…”. E poi conclude, rivolgendosi a Bergamo: “Spingi su Cianci, dai, spingiamo su Cianci, sulle scuole, eh?”.