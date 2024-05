Corruzione, Centi convoca la commissione regionale antimafia per approfondire sospetti legami tra politica e criminalità organizzata

Genova. “È mia intenzione convocare con atti concreti la Commissione Regionale Antimafia per approfondire, nell’ambito delle attribuzioni in nostro possesso, il tema dei sospetti legami tra politica e criminalità organizzata che stanno emergendo dalle indagini in corso”. A dichiararlo è il presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi.

“Ricordo che la Commissione Antimafia, che ho l’onore di presiedere, non ha competenze d’indagine e comunque non può e non deve interferire in alcun modo con le indagini in corso; aspetto, questo, ascrivibile esclusivamente all’operato della Magistratura e delle Forze dell’ordine – sottolinea Centi -. Rientra nelle nostre competenze, invece, approfondire tutti quegli aspetti utili a individuare il vulnus che permette, anche nell’ipotetico rispetto formale delle norme, tutto da verificare, atteggiamenti e comportamenti che politicamente abbiamo il dovere di condannare aspramente”. “Ricordo anche – aggiunge Roberto Centi – che come Commissione Antimafia in questi quasi quattro anni di attività abbiamo audito decine e decine di esperti ed associazioni che ci hanno aiutato a far emergere in modo netto e inequivocabile il quadro del radicamento della criminalità organizzata in Liguria”.

Il presidente della Commissione Regionale Antimafia vista la rilevanza nazionale assunta dai casi liguri di presunta corruzione e commistione tra politica e criminalità organizzata, è intenzionato a coinvolgere nelle sedute della Commissione anche esperti di richiamo nazionale sui temi della corruzione e della lotta alla mafia.

“Stiamo esaminando la possibilità di convocare il presidente dell’Anac Giuseppe Busìa, che ricordo essere intervenuto già prima dell’esplosione pubblica delle indagini per i rischi del maxi appalto della diga di Genova – annuncia Roberto Centi -. Con il presidente Busìa vorremmo approfondire la situazione poco trasparente degli appalti, partendo dai dati che la stessa Anac ha recentemente diffuso: in Italia 1 Comune su 4 (con più di 15 mila abitanti) ha verificato almeno un caso di corruzione tra il 2015 e il 2020 e parallelamente si è assistito ad un exploit degli affidamenti diretti, pari al 90% degli appalti totali sotto i 40 mila euro e al 49,6% per quelli di importo superiore”. “Insieme al tema degli appalti – aggiunge il presidente Centi – è nostra intenzione approfondire con esperti giuridici del settore anche l’attività di lobbying, in modo da avere un quadro chiaro su trasparenza, conflitti di interesse, tracciabilità dei finanziamenti e regolamenti interni alle singole regioni”.

“Il nostro obiettivo – conclude Roberto Centi – è dare il prima possibile alla Liguria gli strumenti di legge per impedire che in futuro possano anche solo verificarsi le condizioni per i sospetti intrecci perversi tra politica, mondo imprenditoriale e criminalità organizzata di cui tutti stiamo leggendo in queste settimane”.