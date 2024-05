Corruzione, la sofferenza di Aldo Spinelli nella sua prigione dorata: “Si sente solo, vorrebbe tornare a lavorare”

Genova. Se è vero che ci sono domiciliari e domiciliari e quelli dell’imprenditore Aldo Spinelli nella sua residenza a Villa Carrara con parco e piscina possono essere invidiati anche da chi non ha limitazioni alla propria libertà personale, l’84enne sta soffrendo molto per questa prigionia dorata in cui si trova da oramai due settimane. E per questo i suoi avvocati Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro sono al lavoro per cercare di ottenere appena sarà possibile una misura più attenuata.

Ufficialmente nessuna istanza di revoca è stata presentata al gip, ma i legali, quasi giornalmente si muovono con la competenza e la destrezza professionale che li contraddistingue per sondare il terreno e capire quando la Procura sarà pronta a dare un parere ‘favorevole’ da presentare alla gip per revoca degli arresti per l’imprenditore 84enne accusato di corruzione. “Si sente molto solo” dicono a chi gli chiede come sta. La gip ha già accolto l’istanza di concedere a Spinelli senior la visita serale del fratello “per giocare a carte”, come aveva chiesto lui dopo aver risposto alle domande della gip Paola Faggioni nell’interrogatorio di convalida.

Ma si tratta solo di un paio d’ore serali. E per il vulcanico imprenditore abituato a lavorare tutto il giorno e ad essere circondato da amici e dipendenti questa piccola concessione non sana la “sofferenza di non poter vedere nessuno”. “Con lui c’è solo il personale di servizio, ma lui non ha nessuno con cui parlare e soprattutto vorrebbe poter parlare in genovese” spiega ancora l’avvocato Vaccaro che, racconta, come nella sua lunga esperienza da avvocato paradossalmente i domiciliari sono sempre vissuti malissimo da chi esce dal carcere: “In carcere un detenuto vive tutto sommato una vita sociale, vede e parla con persone mentre ai domiciliari le persone si sono isolate e in prigione ancora più che in cella”.

Per riuscire a ottenere una misura più attenuata sarà indispensabile avere il parere favorevole della Procura e non sarà semplice ottenerlo a breve. Per questo il lavoro degli avvocati al momento è solo ‘informale’. Non pensano fra l’altro di sottoporre l’84enne a un nuovo interrogatorio da parte del pm Luca Monteverde dopo quello di garanzia. Non ora per lo meno. Ma vorrebbero depositare una memoria scritta in cui Sciò Aldo ricostruisce i fatti che gli sono contestati senza rischiare di far confusione tra date, finanziamenti e campagne elettorali, come è avvenuto davanti alla gip Faggioni.

Potrebbe essere invece richiesto a breve dagli stessi legali, l’interrogatorio del figlio, Roberto Spinelli. Quest’ultimo, colpito da misura interdittiva, sta finendo le 9mila pagine di carte depositate e poi chiederà di poter rispondere alle domande del pm. Come già spiegato dal procuratore Piacente rispetto all’interrogatorio di Giovanni Toti, è la procura a stabilire se e quando sentire gli indagati in corso di inchiesta.

Intanto il ‘giallo’ del verbale di Spinelli jr, che aveva spiegato che il presidente Giovanni Toti faceva “sceneggiate” perché “voleva i finanziamenti illeciti”, verrà risolto con un perito. Appena letta la trascrizione completa i legali degli Spinelli avevano mandato una istanza al gip per chiedere di rettificare il verbale visto che, a loro dire, Roberto Spinelli avrebbe detto “finanziamenti leciti”. La procura ha detto al giudice di nominare un perito che riascolti la registrazione e poi la trascriva.

In settimana inoltre in procura verrà deciso quando sentire il sindaco Marco Bucci e l’armatore Gianluigi Aponte (non indagati ma persone informate dei fatti) e quando interrogare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti