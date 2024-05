Corruzione, 4 mesi di ispezioni sulle concessioni in porto. Salvini: “La diga non si può fermare”

Genova. Dureranno quattro mesi i lavori della commissione ispettiva inviata dal ministero dei Trasporti per fare luce sull’attività dell’Autorità portuale di Genova dopo la maxi inchiesta per corruzione che ha travolto anche le banchine genovesi. È quanto ha rivelato il ministro Matteo Salvini rispondendo alle interrogazioni di Angelo Bonelli e Andrea Orlando durante il question time alla Camera. Il vicepremier, che venerdì sarà a Genova per la posa del primo cassone della nuova diga, tira dritto sulla maxi opera: “Fermare i lavori significherebbe fermare lo sviluppo della Liguria e la competitività dell’Italia”.

Ad anticipare l’arrivo della commissione era stato la settimana scorsa il viceministro Edoardo Rixi. Oggi la commissione “è stata costituita in seno al Mit – ha spiegato Salvini -. L’attività della commissione rientra nelle funzioni di vigilanza del ministero e in particolare riguarderà le procedure di rilascio degli atti di concessione demaniale per verificarne la piena conformità al quadro normativo e regolatorio di settore”.

Un atto quasi obbligato dati gli elementi emersi dall’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente ligure Giovanni Toti e dell’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, elementi che legherebbero le concessioni del Terminal Rinfuse, dell’area Enel e dell’ex Carbonile a meccanismi corruttivi. Ma sotto osservazione c’è anche la pratica per il tombamento di Calata Concenter (anche questo agevolato da Toti e Signorini per favorire gli interessi di Aldo Spinelli, secondo gli inquirenti), legata a doppio filo al progetto del tunnel subportuale.

“La commissione – prosegue Salvini – è composta da rappresentanti apicali della direzione generale del Mit, Corte dei conti e comando generale del corpo delle Capitanerie di porto. Svolgerà audizioni del personale interessato e si avvarrà del supporto operativo del personale del ministero e di qualificati esperti di settore. Concluderà la propria attività ispettiva entro quattro mesi con la predisposizione di una relazione”.

Acque agitate anche intorno alla nuova diga foranea, da tempo sotto la lente dell’Anac per presunte irregolarità nelle procedure d’appalto, citata più volte nell’inchiesta della Procura di Genova e oggetto di numerose preoccupazioni dal punto di vista tecnico. “La gara si è svolta secondo logiche evidenza e trasparenza pubblica – ribatte Salvini a Bonelli -. La delibera dell’Anac non ha interrotto i lavori e sono state ottemperate le condizioni ambientali previste”.

“L’opera dovrà proseguire a pieno ritmo nel rispetto del cronoprogramma – rimarca il ministro -. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ma le inchieste, a Genova come a Bari, non possono fermare l’Italia. Nel pieno rispetto dell’operato dell’autorità giudiziaria ritengo che fermare quest’opera fondamentale sarebbe un danno per Genova, la Liguria e l’Italia tutta. Di fronte a un intervento strategico per l’intero Paese penso che nessuno di noi possa prendersi la responsabilità di strumentalizzare un’inchiesta ancora in corso solo per fermare un’opera che porterà lavoro e ricchezza al Paese”.

Il 24 maggio quindi è confermata la visita a Genova “per dimostrare ancora una volta che il nostro obiettivo è modernizzare questo Paese, anche se sarebbe stato più comodo far finta di niente e scappare, perché Genova e Liguria meritano di avere tutte infrastrutture su cui stiamo lavorando”, conclude Salvini. Ieri il Consiglio regionale ha dato il via libera all’eventuale mutuo da 57 milioni per finanziare la variante che accorpa le due fasi costruttive, anche questa ritenuta frutto delle pressioni di Spinelli.