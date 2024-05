Scippo in strada a Cornigliano, ventenne strappa la collana dal collo di una donna

Genova. Una donna di 60 anni è stata scippata in strada, domenica sera, da un uomo che le si è avvicinato e le ha strappato con violenza la collana d’oro dal collo.

È successo in via San Giacomo Apostolo, a Cornigliano. La donna stava passeggiando quando è sopraggiunto lo sconosciuto, che con un gesto velocissimo ha afferrato la collanina e ha tirato, scappando poi a piedi.

La sessantenne ha subito chiamato il 112 e la centrale operativa dei carabinieri ha inviato sul posto tre pattuglie diramando le ricerche con la descrizione dello scippatore.

L’uomo alla fine è stato individuato in una via vicina mentre correva. I militari lo hanno bloccato e perquisito, trovandogli addosso la collana restituita poi alla vittima.

Identificato in un ventenne cittadino romeno, senza fissa dimora, è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, fissato per lunedì mattina.