Coppa del mondo del panettone, a Genova la seconda summer edition

Genova. Il panettone anche d’estate? La voglia del dolce lievitato non finisce mai e diventa protagonista della bella stagione. Dopo il grande successo del 2023 a Peschiera del Garda, Coppa del Mondo del Panettone presenta, con la collaborazione del Comune di Genova, la seconda edizione del primo concorso estivo che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato. “Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition” si svolgerà sabato 18 maggio 2024, al Porto Antico di Genova, con la collaborazione del maestro Eugenio Morrone campione del “Gelato World Cup” edizione 2020. Il tutto in attesa della finale mondiale, che si terrà a Milano dal 8 al 10 novembre, con l’obiettivo di proseguire il lavoro di promozione e conoscenza del panettone, attraverso eventi e momenti formativi. Occasione, dove sarà dato spazio ai pasticceri genovesi con un corner dedicato a un dolce della tradizione, il pandolce basso genovese.

I pasticceri gelatieri presenteranno due panettoni, o di loro produzione o in collaborazione con un pasticcere: uno dovrà essere farcito con il gelato, sorbetto e semifreddo, l’altro decorato a tema sportivo. L’evento si propone di portare l’attenzione alla destagionalizzazione del panettone, abbinandolo al dolce estivo per antonomasia, per renderlo una cremosa idea per la stagione più calda ed esaltare la tipicità di due prodotti di eccellenza della gastronomia italiana: il panettone e il gelato, nelle loro versioni più tradizionali.

A decretare il miglior panettone “summer edition” sarà una giuria di prestigio, composta da Onofrio Vitti, ambasciatore del “Gelato artigianale italiano nel mondo”; Angelo Grasso, maestro gelatiere e tecnico Bravo spa; Giuseppe Zerbato, vincitore dell’edizione 2023; Luciana Poliotti, storica del gelato fondatrice dell’evento “Coppa del mondo della gelateria”; l’assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Genova; Filippo Tagliafico, presidente associazione pasticcerie Fipe-Confcommercio Genova, Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Genova gelatiere, Francesco Mastroianni maestro gelatiere APEI; Maurizio Caviglia segretario generale della Camera di commercio di Genova. La giuria decreterà il miglior abbinamento e valuterà l’estetica del prodotto, la corretta temperatura di degustazione combinata con il panettone e la farcitura, la pulizia del taglio e la struttura interna oltre che il gusto.

L’evento è gratuito ed aperto al pubblico. La serata inizierà alle 18 e fino alle 23 sarà possibile degustare gratuitamente il gelato e il Pandolce genovese, assistere ai lavori della giuria e allo spettacolo live di sculture di ghiaccio e decorazione con la frutta. Sarà anche la perfetta occasione per poter ascoltare i giurati in un talk di confronto sulla tradizione del panettone e del gelato.

«Genova e la Liguria, insieme ai loro prodotti, diventano palcoscenico per altri due prodotti tipici della tradizione dolciaria italiana: il panettone e il gelato – dice l’assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco del Comune di Genova -. Ho accolto con piacere la proposta di fare a Genova questa seconda edizione della Summer Edition della Coppa del mondo del panettone chiedendo che la si potesse “rendere molto genovese” : ecco così che, assieme al sistema camerale, i gelatieri genovesi, in collaborazione coi pasticcieri, si cimenteranno nella realizzazione di un gusto di gelato al pandolce, proprio per ricordare il campionato del pandolce nato a Genova l’anno scorso. Ringrazio tutti per il bel lavoro di squadra volto anche a destagionalizzare produzioni come pandolce, panettone e gelato che sono il frutto del sapiente saper fare delle nostre imprese. Quindi appuntamento per questo fine settimana, nell’attesa di portare il pandolce direttamente a Milano alla Coppa del mondo del panettone a novembre».

.«Un’iniziativa che promuove l’arte dei pasticceri e quella dei gelatieri e punta a sdoganare un prodotto che può essere gustato tutto l’anno, in sintonia con le politiche turistiche di promozione del territorio e di destagionalizzazione dei prodotti simbolo dice il segretario generale di Camera di Commercio di Genova – . Da parte nostra, abbiamo colto l’occasione per lanciare la seconda edizione dal campionato mondiale di pandolce basso genovese: i maestri pasticceri e gelatieri di Genova sono pronti per presentare al pubblico il nuovo gusto di gelato al pandolce, in perfetta sinergia con la manifestazione in corso».

«La stagione estiva non poteva cominciare in modo più dolce – afferma il presidente di Porto Antico di Genova Spa – La scenografia di piazza delle Feste, affacciata sul mare, è stata una scelta particolarmente felice che dimostra ancora una volta le potenzialità della struttura, in questa occasione teatro di una manifestazione che a Genova trova terreno fertile nella rinomata tradizione artigianale dei nostri pasticceri e dei nostri gelatieri».

«Il prossimo 18 maggio saremo a Genova al Porto Antico con la seconda edizione di Panettone Summer Edition – spiega il maestro Giuseppe Piffaretti – Lo scopo di Coppa del Mondo del Panettone oltre ad organizzare il concorso è anche quello di contribuire a salvaguardare l’immagine del Panettone tradizionale artigianale e di farlo conoscere ed apprezzare. Un altro aspetto che ci sta molto a cuore è quello della destagionalizzazione. Organizzando la versione Summer Edition vogliamo contribuire a sdoganare il panettone anche in estate, abbinandolo al suo prodotto principe: il gelato. Sarebbe una fantastica opportunità per quei pasticceri-gelatieri che d’inverno rinunciano a produrre il gelato perché fuori stagione. La nostra politica è quella dei piccoli passi per grandi traguardi. Con la complicità di tutti ci possiamo riuscire».