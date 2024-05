Controlli a tappeto nei locali notturni: chiuso alimentare in via Fillak per “condizioni igieniche pessime”

Genova. Venerdì sera è stato predisposto un servizio dedicato al controllo locali, oggetto di esposti da parte della cittadinanza del ponente cittadino, ove hanno operato gli agenti del Commissariato Cornigliano con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati da personale della ASL3 Genovese.

Secondo quanto riporta la nota stampa della questura, sono stati controllati 5 esercizi commerciali, disponendo per uno di questi, un esercizio di vicinato che vende cibo pronto in via Fillak, l’immediata chiusura da parte del personale ASL, poiché trovato “in condizioni igieniche pessime”, come riportato nel comunicato stampa. Allo stesso è stata anche comminata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.

Negli altri esercizi, il personale operante ha elevato altre sanzioni amministrative, nello specifico: In un negozio che vende cibo pronto, ubicato in piazza Vittorio Veneto, sono state riscontrate anomalie igienico sanitarie per le quali sono state elevante sanzioni per 2.000 euro. Identificati 5 avventori, di cui uno pregiudicato. In un locale in cui si effettua ristorazione in via Terenzio Mamiani è stata riscontrata la mancanza dell’acqua calda nei bagni (4.000 euro sanzione pecuniaria). Identificati 16 avventori di cui 1 pregiudicato. In un bar di corso Perrone, precedentemente già sanzionato, è risultato tutto regolare. Identificati 14 avventori di cui 1 pregiudicato. In un bar di via Fillak già attenzionato da personale ASL3 con prescrizioni precise, non ha ottemperato alle stesse pertanto è stato sanzionato per 2.000 euro. All’interno 26 persone, di cui 13 pregiudicate.