Conte prepara l’asse giallorosso per il dopo Toti: “Dialoghiamo con chi non vuole più la mala politica”

Genova. “Qui come altrove non partiamo mai per andare da soli, per rivendicare un orgoglioso isolamento. È chiaro che bisogna dialogare con le forze civiche sane e progressiste che si predispongono a voltare pagina rispetto alla mala politica e su quello costruiamo la possibilità di convergenze”.

Con la visita di Giuseppe Conte oggi a Genova, iniziata con la partecipazione (contestata) al corteo della rete dei comitati liguri, parte di fatto il cammino del campo progressista verso lo scenario delle elezioni anticipate per la Regione Liguria, con l’ipotesi sempre più insistente che il presidente Giovanni Toti – agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito – rassegni le dimissioni, così come farà nei prossimi giorni il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani, anche lui travolto dalla bufera giudiziaria.

Toti dovrebbe dimettersi? “Questo lo abbiamo già detto – ribadisce Conte – L’inchiesta si sta allargando. Al là della responsabilità penale che verrà accertata con tutte le garanzie di un giusto processo, perché noi siamo i massimi garantisti e non ci permetteremmo mai in questo momento di trarre valutazioni di colpevolezza, emerge un sistema politico nel suo complesso che esprime un perverso intreccio tra politica e affari, un malcostume diffuso. Il presidente della Regione è gli arresti domiciliari e la Regione ha bisogno di essere governata da una buona politica”.

E allora si inizia a lavorare per strappare la Regione al centrodestra. Nel pomeriggio, dopo il corteo dei comitati contro le opere “calate dall’alto”, l’incontro con gli esponenti pentastellati all’Acquasola. Il candidato più chiacchierato per il centrosinistra (con o senza M5s) è Andrea Orlando, ma Conte prevedibilmente non si esprime: “Figuriamoci se mi metto a fare nomi, non avrebbe proprio senso. Vediamo innanzitutto come si evolveranno i fatti, e se ci sarà una prospettiva, come ci auguriamo, per voltare pagina inizieremo a parlare prima di progetti, di programmi per la Liguria e all’ultimo cercheremo di convergere con le forze che ci stanno, che condividono questi obiettivi e sulla base dei nostri obiettivi quale sia il miglior candidato”.

Ma come si farà a trovare la quadra ad esempio sulle grandi opere, spesso un tema di divisione tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle? “Ora è prematuro parlare di singole opere”, taglia corto Conte. Che però non manca di rivendicare ancora una volta il lavoro fatto a Palazzo Chigi: “Ricordo la mia esperienza di governo: Genova ha subito una ferita terribile, il crollo del Ponte Morandi. Ci siamo impegnati tutti per recuperare questa ferita. E devo dire che con un decreto ad hoc, con grande responsabilità politica siamo riusciti a realizzare un gioiello di ingegneria che ci ha restituito un’immagine positiva di Genova, della Liguria e dell’Italia di fronte al mondo intero. Lo abbiamo fatto inserendo in quel decreto presidi di anti-corruzione, di legalità rafforzati visti i tempi contingenti. Oggi invece abbiamo forze di maggioranza che sistematicamente vogliono accelerare tutti i progetti ma allentare tutti i presidi di anticorruzione”.

Eppure quel decreto sembra aver dato la stura a una pioggia di deroghe e commissariamenti straordinari per fare le opere. “Assolutamente no – ribatte Conte ai cronisti -. Ricordo che quel decreto è stato accompagnato da presidi di anticorruzione per prevenire le infiltrazioni mafiose e mi pare che quel progetto abbia funzionato. Poi è chiaro che non si possa pensare che tutte le infrastrutture si possano realizzare in tempi celerissimi e a discapito dei controlli. La verità è che oggi questo governo non tollera i controlli. Che si tratti di Anac, Corte conti o magistrature, ovunque è fiorire di norme volte a espungere gli strumenti investigativi, le forme di controllo: c’è una intolleranza ai controlli, ma così stiamo apparecchiando un mangiatoia per i comitati di affari, gli amici imprenditori, per i sistemi clientelari che stanno dilagando da Nord a Sud”.

Quello che accade in Liguria, secondo il leader pentastellato, “non deve sorprendere”. Perché è lo stesso che “sta emergendo in Piemonte, Puglia, Sicilia, in tantissime altre aree del nostro Paese. Stanno apparecchiando una mangiatoia per il Pnrr. Abbiamo portato quelle risorse con sacrificio di tutti e ora chiediamoci dove stanno andando. I primi segnali sono pessimi. La procura europea ha avviato oltre duecento inchieste, l’86% concentrate in Italia. Parliamo già di una truffa sui soldi del Pnrr di oltre 600 milioni. E allora dico a tutte le forze politiche, sociali, culturali che devono interrogarsi e cercare di trovare anticorpi e antidoti, non rimanere indifferenti o addirittura cercare di soffocare un sano dibattito democratico che riporti al centro la legalità, la trasparenza, il contrasto a ogni forma di corruzione”.

L’ex premier, data la situazione particolare della Liguria, ha cambiato i suoi programmi e ha deciso di concentrarsi solo su Genova. Ma la scelta di aggregarsi al corteo, seppur defilato in coda, non è stata premiata: Conte è stato contestato da manifestanti di Calp, Potere al Popolo e collettivi studenteschi (che lo accusavano di fare propaganda e gli hanno ricordato l’alleanza con Salvini) a quel punto ha seguito la manifestazione a diversi metri di distanza.

“La decisione di venire in Liguria era stata già presa – precisa Conte -. Ho saputo di questa manifestazione spontanea dei comitati, delle associazioni che vogliono la tutela della salute e dell’ambiente, sono le nostre tematiche, ho letto dell’appello alle forze politiche e come forza politica che su questi temi è prioritariamente impegnata da tempo abbiamo partecipato, in ascolto della parte sana della popolazione. Una decina di ragazzi volevano impedirci di seguire il corteo, volevano impedirci l’ascolto, ma noi su questi temi anche della legalità, di trasparenza e lotta della corruzione siamo da sempre a fare battaglia, veniamo insultati da destra e sinistra. Non è un lacrimogeno che ci può impedire di rimanere in ascolto della parte sana della popolazione, delle forze civiche e delle associazioni che dicono con noi basta a questo malcostume e vogliono volar pagina per rafforzare il sistema sanitario nazionale, la tutela dell’ambiente e i diritti del lavoro”.

Episodio che viene messo in collegamento con la contestazione subita dalla ministra Roccella agli Stati generali della natalità: “Le manifestazioni di protesta, di dissenso, se espresse in forma pacifica non ci devono preoccupare. Nel nostro Paese voglio un dibattito democratico, vivace, vero, sano. Credo che sia peggio la rassegnazione, rimanere a casa, isolati, indifferenti. Certo, se la protesta significa impedire agli altri di parlare, di partecipare o addirittura degenera in forma di violenza va condannata fermamente“.