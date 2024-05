Confindustria Genova, eletti i componenti del consiglio generale per il quadriennio 2024-2028

Genova. Mercoledì pomeriggio l’assemblea generale di Confindustria Genova ha eletto i 20 componenti elettivi del consiglio generale, i probiviri e i revisori contabili, che resteranno in carica per il quadriennio 2024-2028.

Entrano nel consiglio generale: Pietro Amoretti (Esaote ), Luca Bragoli (ERG), Emilio Carmagnani (Attilio Carmagnani), Marco Castagna (Duferco Energia), Marco Conforti (PSA Genova Pra’ ), Luca Dal Fabbro (Iren), Massimo Debenedetti (Cetena), Marco Grillo (Ansaldo Energia), SalvatoreGrimaudo (San Giorgio Seigen), Marco Lanata (Virtual), Enrico Mantero (ABB), Christian Ostet (AR92), Paolo Daniele Pajardi (Hi-Lex Italy), Francesca Picasso (Tigullio Digital), Riccardo Pompili (De Wave), Franco Rozzi (Fincantieri), Massimiliano Sacco (Arinox), Paolo Salza (RINA), Giulio Schenone (Terminal Contenitori Porto di Genova), Simone Zaffiri (Cosme).

I probiviri sono: Paolo Fasce (PSA Genova Pra’), Roberto Minetti (Edilizia), Danilo Moresco (ABB), Guido Polipodio (Enrico Polipodio), Luigi Profumo (IPLOM), Rossana Revello (Chiappe Revello).

I revisori contabili sono: Daniela Cibrario, Matteo Machieraldo, Giuseppe Maresca.

Al termine delle votazioni sono intervenuti il presidente di Confindustria Emanuele Orsini (in video conferenza), il delegato all’Economia del Mare, Mario Zanetti, e lo special advisor su Autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività, Antonio Gozzi. Il “filo rosso” che ha legato i tre interventi è stato l’importanza di presidiare le istituzioni comuniatrie, dove nascono tutti i principali provvedimenti che impattano sulle nostre imprese, da attuarsi anche in sinergia con le associazioni imprenditoriali degli altri paesi europei, in primis la francese MEDEF (Mouvement des entreprises de France) e la tedesca BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie).