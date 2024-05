Comunali 8 e 9 giugno, nel Genovesato si vota per 39 sindaci (ma 9 sono già decisi)

Genova. Sono 39 su 67 i Comuni della Città metropolitana di Genova che l’8 e il 9 giugno saranno chiamati al voto per scegliere il loro sindaco o la loro sindaca. Poche in realtà le donne candidate: 16 su 79 candidature totali. Sicuramente ci sarà una sindaca a Tribogna, Serra Riccò e Montebruno dove la sfida sarà tutta “al femminile”.

La data delle elezioni comunali cade in concomitanza con le elezioni europee. Le amministrazioni chiamate al voto, se si eccettuano alcuni centri di medie dimensioni come Rapallo e Santa Margherita, sono Comuni di poche migliaia o centinaia di abitanti. Persino decine, come nel caso di Gorreto o Fascia.

In nove Comuni non ci sarà grande suspance. A Bargagli, Borzonasca, Campomorone, Fontanigorda, Lorsica, Mezzanego e Montebruno sulla scheda elettorale ci sarà solo un candidato. E quindi sindaco già “deciso” anche se la competizione sarà sull’ottenimento del quorum del 40% degli aventi diritto senza il quale le elezioni non sono valide e il Comune finisce commissariato.

A Davagna, poco meno di 2000 abitanti, il primo cittadino uscente Ivano Chiappe, che nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con i problemi legati alle scosse di terremoto, viene sfidato da Maurizio Luoni. A Bargagli, solo un candidato, Francesco Massoli, perché il sindaco uscente Sergio Casalini non ha depositato la documentazione in tempo. Troppo impegnato, ha detto, nell’emergenza dovuta alla frana.

Territorio idrogeologicamente difficile anche Rossiglione dove Katia Piccardo tenta il tris: l’esponente Pd è sfidata da Mauro Marcucci, già candidato nel 2019. Tenta il terzo mandato anche Loris Maieron a Busalla (non consecutivamente, è già stato sindaco per quattro volte). Sfiderà Emanuele Odino, consigliere di opposizione.

I centri più grandi al voto per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sono quelli sulla costa: a Rapallo sono cinque in corsa: Marco Casella, Andrea Carranante, Elisabetta Ricci, Armando Ezio Capurro e Francesco Angiolani. A Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio gioca contro Emanuele Cozzio. Recco vede sfidarsi Andrea Brunelli, Dario Capurro e Carlo Gandolfo.

TUTTI I COMUNI E I CANDIDATI SINDACI

Ad Avegno sono candidati sindaco Franco Agostino Canevello e Margherita Ceravolo.

A Bargagli lista unica con solo Francesco Massoli candidato sindaco. Un solo candidato anche a Borzonasca: Giuseppino Maschio, a Campomorone (Giancarlo Campora), a Fontanigorda (Bruno Franceschi), a Lorsica (Alessandro Graziadelli), a Mezzanego (Danilo Repetto), a Montebruno, una sola candidata sindaca, Caterina Barbieri

A Busalla Loris Maieron sarà sfidato da Emanuele Odino

A Campo Ligure corsa tra Andrea Pastorino e Giovanni Oliveri

A Carasco candidati sindaco sono Boris Lorenzo Beronio e Massimo Casaretto

A Castiglione Chiavarese sfida tra Giovanni Collorado, Eleonora Taddei e Vittorio Petrocco

A Cogorno invece i candidati sono Gino Garibaldi e Oriano Castelli.

A Coreglia Ligure in corsa Elisabetta Lavezza contro Ermano Noce

A Davagna sfida tra Ivano Chiappe e Maurizio Luoni

A Fascia i candidati sindaci sono Paolo Poggi e Marco Gallizia

A Gorretto tre candidati: Domenico Morabito, Paolo Saredi e Valentina Borin

A Isola Del Cantone la sfida è tra Natale Gatto e Gian-Luca Campora

A Lavagna si giocano la corsa alla poltrona di sindaco Claudio Lapetina e Gian Alberto Mangiante

A Leivi tre in corsa: Antonio Solari (detto Giorgio), Gabriele Pisani e Severino De Mattei

A Lumarzo si sfidano Tomas Olcese e Guido Guelfo

A Mele in gioco Mirco Ferrando e Rodolfo Ferrante

A Mignanego Roberto Arundine sfida Michele Malfatti

A Moconesi in corsa Giovanni Dondero e Elio Ugolini

A Ne sono candidati sindaco Riccardo Cartosio e Francesca Garibaldi

A Neirone invece Rita Stasi e Stefano Sudermania

A Rapallo sono cinque in corsa: Marco Casella, Andrea Carranante, Elisabetta Ricci, Armando Ezio Capurro e Francesco Angiolani

A Recco si sfidano Andrea Brunelli, Dario Capurro e Carlo Gandolfo.

A Rezzoaglio in corsa Massimo Fontana e Marcello Roncoli

A Rossiglione Mauro Marcucci in corsa contro Katia Piccardo

A Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio contro Emanuele Cozzio

A Santo Stefano D’Aveto Giancarla Armerini sfida Roberto Pareti

A Savignone in corsa Antonio Bigotti e Mauro Tamagno

A Serra Riccò candidate Giovanna Lavagetto e Angela Negri

A Sori Marco Visca compete contro Ottavio Carlo Casaleggio.

A Tiglieto la sfida è tra Maurizio Oliveri e Marica Vasone

A Tribogna Marina Garbarino corre contro Mariagrazia Oliva

A Uscio candidati Roberto Aloia, Rachele De Maio e Giuseppe Garbarino