Comunali, a Savignone si ricandida a sindaco Antonio Bigotti

Savignone. Si ricandida con la lista “Savignone Viva “Antonio Bigotti, già sindaco di Savignone dal 2009 al 2019. Antonio Bigotti ritorna con una lista di veterani e di giovani leve che propongono di rilanciare Savignone e frazioni “sotto il segno della cultura, dell’inclusione sociale, del rispetto dell’ambiente, dei servizi e delle infrastrutture da completare e dell’aggregazione”, dice una nota.

“Vorrei sviluppare politiche a favore dei giovani e far crescere una nuova generazione che possa presto diventare la classe dirigente di Savignone e delle sue frazioni. Insieme immaginiamo un territorio ancora più accogliente dove la comunità possa vivere, studiare, lavorare, godere del suo patrimonio artistico, culturale, sportivo in armonia – spiega Bigotti – Mi rimetto in gioco anche per le piccoli grandi cose che non sono state fatte e che vorrei realizzare. Ad esempio il completamento degli impianti fognari e delle acque bianche che servono soprattutto nel tratto Cerisola -Prelo o nel tratto Sotta-Sambuco. I progetti erano pronti, ma queste opere non sono state portate avanti da chi mi ha preceduto”.

“E poi è urgente realizzare il Puc, il Piano Urbanistico Comunale, che non ha ancora visto la luce. Su queste cose bisogna andare avanti senza troppi tentennamenti. Occorre completare le camminate pedonali a San Bartolomeo, Besolagno e Canalbolzone: le persone hanno diritto di spostarsi in sicurezza. La nostra lista è per un’idea sostenibile di sviluppo ma anche per la tutela e il rilancio del tessuto commerciale e per il supporto alle attività produttive, per un’igiene ambientale degna di questo nome e per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza presso ogni punto di raccolta dei rifiuti”, aggiunge.

“E poi abbiamo tanti altri progetti, come il Polo Universitario nei nostri palazzi storici, la Biblioteca per tutti, gli impianti sportivi da rimettere a nuovo, il Cinema, il mercato rionale e tante altre iniziative a cui hanno pensato le candidate e candidati della mia lista: siamo un pozzo inesauribile di idee”, conclude.

La lista Savignone vIva (Lista n.1 sulla scheda elettorale)

Antonio Bigotti (nato nel 1956)- Candidato Sindaco

Candidati Consiglieri:

Marco Muntoni detto Pic – ingegnere – già Vicesindaco – (Capoluogo e Gabbie)

Domenico Giovinazzo – attivo nel volontariato- già Vicesindaco e Assessore – (Isorelle)

Paola Abbondanza – educatrice cinofila (Gualdrá)

Giampaolo Boccardo – artigiano edile (Isorelle)

Giampaolo Bozzo – operaio (Sorrivi)

Stefano Causa -operaio (Vallecalda)

Tommaso Garrè – attore (San Bartolomeo – Besolagno)

Giovanna Granara – educatrice professionale (San Bartolomeo – Besolagno)

Nicola Lunetti – docente (Capoluogo e Gabbie)

Patrizia Montaldo – commessa (Vaccarezza)

Serena Pesciallo – educatrice (Isorelle)

Riccardo Roveda – operaio (Capoluogo e Gabbie)

Incontri coi cittadini

Giovedì 23 Maggio – ore 20.30 Gualdrá

Domenica 26 Maggio – ore 20.30 Isorelle

Giovedì 30 – ore 20.30 San Bartolomeo

Sabato 1 Giugno – ore 17.00 Sorrivi

Domenica 2 Giugno – ore 11.30 Vittoria

Domenica 2 Giugno – ore 17.00 Vaccarezza

Giovedì 6 Giugno – ore 20.30 Capoluogo e frazioni vicine