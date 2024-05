Claudio Ranieri lascia il calcio: alla Sampdoria dal 2019 al 2021

Quando si parla di lui è difficile sentire dei commenti negativi. Soprattutto sotto il piano umano, si è sempre fatto apprezzare dall’intero panorama sportivo. Ed è per questo che la notizia di oggi ha lasciato un po’ tutti i tifosi segnati: Claudio Ranieri si ritira dal calcio, l’allenatore del Cagliari lo ha annunciato pubblicamente avendo salvato la squadra sarda.

“Sapete quanto avessi paura nel tornare e rischiare di macchiare i tre anni che mi avevano riempito il cuore – si rivolge ai suoi tifosi il tecnico romano- Non volevo venire, in parecchi insistevano e quando mi capitò di leggere le parole di Gigi Riva decisi di tornare, anche rischiando. Adesso però è giunto il momento di lasciarci: mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, che ha chiesto aiuto ai sardi. Senza di loro non ce l’avremmo fatta, il pubblico ha creduto nelle mie parole e siamo riusciti a tenere la barca dritta. Di questo ne sono eternamente grato: mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso, sono orgoglioso di voi. Grazie di cuore, giovedì ci sarà l’ultima partita e vi abbraccerò calorosamente“.

A Genova ha allenato la Sampdoria dal 2019 al 2021 arrivando prima alla salvezza e poi ad un nono posto nella stagione successiva. I ricordi dei tifosi blucerchiati sono davvero positivi. “I tifosi della Sampdoria sono unici”, questa ed altrettanti frasi d’amore di “Sir Claudio” in un periodo segnato dal COVID e dalla lontananza dagli stadi.

Ma anche i genoani provano comunque della stima nei suoi confronti. In occasione di Genoa-Cagliari, giocata qualche settimana fa, Ranieri aveva speso delle belle parole nei confronti del Genoa, con i tifosi che lo hanno applaudito alla sua uscita dal campo.