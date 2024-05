La crisi dei cinema: anche il San Pietro di Quinto a rischio chiusura

Genova. Da Quinto a Sestri Ponente, i cinema cittadini tornano sotto i riflettori per le difficoltà che stanno attraversando e i (potenziali) progetti di rinascita. Le sale ormai da diversi anni stanno attraversando una profonda crisi legata principalmente alla concorrenza rappresentata dai servizi in streaming, ma restano comunque un presidio importante per i territori. E se il teatro Verdi di Sestri Ponente negli ultimi mesi è stato al centro di promesse di rinascita e riqualificazione, con il ritorno alla gestione del Comune, a levante il San Pietro di piazza Frassinetti, di proprietà della parrocchia, potrebbe chiedere definitivamente i battenti a giugno.

La notizia della chiusura della storica sala ha iniziato a diffondersi nelle scorse settimane, quando ai gestori è arrivata la lettera da parte della parrocchia di terminare l’affitto dei locali a giugno. Il programma è vendere gli spazi, variando anche la destinazione d’uso per consentire la costruzione di parcheggi, così da finanziare lavori strutturali alla chiesa e al campo. I gestori del cinema però stanno provando in ogni modo a portare avanti l’attività:”“La curia ci ha comunicato che con l’affitto non si può più andare avanti – spiega a Genova24 Savino Colagiacomo – Stiamo portando avanti una trattativa con la curia e con la parrocchia con l’obiettivo di comprare la sala. Ho incaricato un tecnico di effettuare una valutazione, vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane”.

Colagiacomo gestisce il cinema San Pietro da vent’anni: “Li facciamo proprio quest’anno – spiega – Siamo l’unica sala del levante genovese, teniamo aperto tutto l’anno con l’unica eccezione dei due mesi estivi in cui l’affluenza inevitabilmente scende. Vogliamo continuare questa tradizione, ma bisogna capire se con le nostre risorse economiche ci riusciremo”.

La comunità di Quinto, intanto, si è mobilitata per manifestare solidarietà a Colagiacomo e chiedere che il cinema San Pietro resti aperto organizzando una raccolta firme. Del tema si è parlato anche in consiglio comunale, con il vice sindaco Pietro Piciocchi che ha promesso di prendere contatti con la curia e con la parrocchia per mediare e supportare la trattativa. Come confermato anche dal presidente del Municipio, Federico Bogliolo, l’amministrazione però ha margine limitato: “Si tratta di uno spazio privato e di una trattativa tra privati – spiega – Da cittadino prima di tutto e poi da amministratore ovviamente ritengo sia un grandissimo peccato se dovesse chiudere, il cinema è un punto di riferimento per tutto il levante. Ci impegniamo a portare avanti tutte le attività di sensibilizzazione che possiamo fare”.

Sopralluogo del vice sindaco Piciocchi al cinema-teatro Verdi

Spostandosi invece a ponente e al cinema teatro Verdi, nei giorni scorsi il vice sindaco Piciocchi ha fatto un sopralluogo all’interno dei locali “per constatare di persona la situazione dopo il rilascio da parte del precedente gestore.

“Abbiamo lavorato molto, come amministrazione, per riavere questo teatro – ha detto – Tanto lavoro da fare, indubbiamente, ma volentieri ci rimbocchiamo le maniche per riportare il prima possibile questo bellissimo luogo di cultura e di intrattenimento da troppo tempo abbandonato ai fasti che in molti mi raccontano”.

A metà marzo il teatro Verdi era tornato al Comune dopo un lungo periodo di chiusura e tante difficoltà. Lo storico cine-teatro, inaugurato nel 1899 e gestito dalla società del direttore Giunio Lavizzari Cuneo a partire dal 2004, era in crisi da anni: prima il crollo del ponte Morandi, poi il Covid, complice la difficoltà di parcheggio con la chiusura serale e festiva del Park Oriani. Nell’estate 2023 la struttura aveva chiuso senza più riaprire, ufficialmente per una problematica legata a un danno a un sipario.

Il progetto siglato con Lavizzari Cuneo, in virtù di una concessione in scadenza nel 2037, prevedeva oltre 3,3 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione, la metà dei quali già versati dal Comune, ma gli obblighi della convenzione non sono stati rispettati. E così Tursi ha avviato l’iter per revocare la concessione. L’obiettivo è tornare in possesso del teatro e poi assegnarlo nuovamente tramite bando pubblico, così da restituirlo non solo a Sestri Ponente, ma a tutta la città.