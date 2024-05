Cicagna, due pulcini di allocco salvati da un’officina

Cicagna. Proseguono gli ingressi di cuccioli di animali selvatici al cras che l’Enpa gestisce a Campomorone. L’ultimo è quello di due pulcini di allocco, ritrovati in un’officina di Cicagna e subito portati al centro per garantire la loro sopravvivenza.

I due pulcini sono stati trovati in due momenti diversi, e gli operatori del Cras ritengono si tratti di fratelli: “In un primo momento è stato rinvenuto un pullo e il giorno dopo, nello stesso punto, è stato trovato anche l’altro – spiegano – Per questo motivo abbiamo ragione di credere che siano fratelli. La situazione nell’officina non era delle migliori: la loro incolumità era a rischio. Perciò, per evitare che si facessero male o si cacciassero nei guai, li abbiamo accolti al nostro centro”.

In questo periodo d’altronde è molto frequente trovare cuccioli di specie selvatiche: la primavera è la stagione delle nascite, e non sempre le situazioni sono favorevoli per la loro sopravvivenza. Nel caso dei due allocchi, chi li ha trovati ha ritenuto che l’officina non fosse il luogo più sicuro per loro in cui restare e ha deciso di chiamare il cras, appunto, per farsi consigliare. Il modo più giusto per procedere, anche per evitare di intervenire quando non è necessario.

L’allocco è un rapace notturno molto comune nei boschi italiani, ed è una specie protetta che nidifica solitamente all’interno di grosse cavità nei tronchi. Non disdegna però gli edifici, a patto che siano luoghi riparati e protetti.

“Le visite e gli esami a cui li abbiamo sottoposti non hanno evidenziato nulla, per cui possiamo dire che godono di ottima salute – concludono da Enpa – Ora cresceranno con noi finché non raggiungeranno un’età e un piumaggio adeguati per tornare in natura”.