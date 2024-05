Un volo di 20 metri scavalcando un alto parapetto: resta il mistero sulla morte del giovane cestista lituano Aurimas Cybas

Genova. Resta il mistero sulla morte di Aurimas Cybas, il giocatore di basket lituano di 27 anni trovato senza vita sabato mattina ai piedi di un muraglione di corso Podestà, all’interno del cortile di un palazzo di via XX Settembre.

Il sostituto procuratore Giancarlo Vona ha aperto un fascicolo e giovedì mattina il medico legale Francesco Ventura eseguirà l’autopsia.

Il giovane era a Genova ospite di un amico, anche lui giocatore di basket. I due avevano deciso di trascorrere la serata in una discoteca di piazza Dante. Ma Cybas aveva litigato con alcuni avventori e i buttafuori lo avevano allontanato. Lui e la fidanzata lo avevano perso di vista e la mattina l’amico ne ha denunciato la scomparsa. Il corpo è stato trovato qualche ora dopo in un cortile dopo un volo di 20 metri con il volto riverso verso l’asfalto e alcuni segni sulla schiena.

Le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia Centro, anche grazie alle telecamere presenti fuori dalla discoteca hanno subito escluso le responsabilità di terze persone che trovavano nel locale.

E ci sono anche alcune telecamere in corso Podestà che poco dopo lo vedono vagare da solo. Il ragazzo avrebbe attraversato un parcheggio per poi volare misteriosamente giù dall’altro lato fino a precipitare nel cortile dopo aver scavalcato un parapetto alto circa un metro e 20.

Il punto dove è caduto non sarebbe coperto dal sistema di videosorveglianza, ma in zona – all’ora indicativa della caduta intorno alle 4.40 del mattino (come avrebbe confermato la testimonianza di un’abitante che ha sentito un tonfo secco) non è stata rilevata la presenza di persone che possano averlo aggredito.

Le ipotesi accreditate sono quindi ormai quella della disgrazia o del suicidio. Il ragazzo – secondo quanto accertato dagli investigatori della Compagnia Centro – aveva bevuto parecchio sia a cena, sia dopo cena, in almeno due locali. E che fosse “parecchio alterato” lo hanno confermato anche gli uomini della security che lo hanno allontanato.

Gli investigatori dell’Arma vogliono anche capire se si si sia trattato di un gesto volontario anche se gli amici lo escludono: “Era contento e sereno” hanno detto. E appare poco logico che il giovane sia venuto fino a Genova per toglierli la vita. Tra le ipotesi quella che il giovane abbia scavalcato il parapetto senza vedere il vuoto che c’era sotto, anche se non si può escludere l’ipotesi del balconing, una sfida pericolosa che consiste nel saltare da un terrazzo all’altro per postare poi i video sui social (diffusasi nella prima decade gli anni Duemila soprattutto in Spagna) ma al momento l’ipotesi non trova conferme investigative