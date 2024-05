Trovato cadavere ai piedi in un muraglione: giallo sulla morte di un cestista lituano

Genova. È giallo sulla morte di Aurimas Cybas, giocatore di basket lituano di 27 anni trovato morto sabato mattina ai piedi di un muraglione di corso Podestà. Il corpo senza vita è stato trovato nella strada sottostante, all’interno di un cortile.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, e la procura ha aperto un fascicolo. Le indagini effettuate nelle prime ore dopo la scoperta del corpo hanno consentito di ricostruire almeno una parte della serata di Cybas. L’atleta, residente a Vilnius, era a Genova ospite di un amico che gioca in una squadra di basket di Sestri Ponente e ha trascorso la serata di venerdì in una discoteca di piazza Dante, da cui è poi stato allontanato con l’intervento dei buttafuori dopo un litigio con alcuni avventori.

Non è chiaro poi che cosa sia accaduto e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: potrebbe essere caduto dal muraglione, forse alterato dall’alcol, ma potrebbe anche essere stato spinto da qualcuno o essersi gettato. Alcune risposte arriveranno dall’autopsia, già disposta, che accerterà l’esatta causa della morte e se il 27enne aveva assunto eventuali sostanze stupefacenti.

I militari stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di ricostruire, tramite immagini, come da piazza Dante Cybas sia arrivato in zona Carignano.