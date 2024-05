Cerca di truffare una donna di 102 anni con la tecnica del finto parente ma la badante lo scopre: arrestato 30enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, in collaborazione con la Compagnia di Chiavari, hanno arrestato un 30enne napoletano per truffa aggravata a diversi anziani.

I militari avevano notato una Fiat 500 sospetta che il giorno precedente si era allontanata repentinamente da Chiavari in una zona dove un’anziana 90enne era stata vittima di una truffa. Così l’auto è stata segnalata ai militari di Genova: la 500 è stata individuata proprio mentre il conducente, indossato un cappellino e una giacca, scendeva dall’auto e si dirigeva a piedi verso una villa in zona Albaro.

Giunto all’abitazione che il truffatore aveva ‘puntato’ non è stato però fatto entrare. I militari hanno deciso di bloccarlo e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 1000 euro in contanti mentre all’interno dell’auto, nascosto sotto un seggiolino per bambini, è stato rinvenuto un sacchetto contenente monili in oro e preziosi.

Grazie agli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva tentato una truffa ai danni di un’anziana di 102 anni, ma l’intervento del badante aveva fatto desistere il malvivente. I gioielli (del valore di alcune migliaia di euro) ed il denaro erano invece frutto della truffa perpetrata ai danni di un’anziana 77enne residente in via Casaregis. con la tecnica del “finto parente”.

Indagini sono in corso per verificare la resposanbilità del 30enne napoletano anche in relazione a una truffa ai danni di una 90enne. L’arrestato è stato portato nel carcere di Marassi.