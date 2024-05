Cena Condivisa, oltre 2mila alla mega tavolata in centro storico che supera tutte le barriere

Genova. Oltre 2mila persone hanno partecipato ieri sera alla Cena Condivisa in centro storico, un’enorme tavolata apparecchiata attraverso i tre sestieri che compongono oggi la città vecchia (Prè, Maddalena, Molo) da via Prè fino a piazza San Giorgio.

Una formula semplice: chi può porta da mangiare e lo condivide con la gente seduta al proprio tavolo, chi non può si siede lo stesso e partecipa alla festa. Cibo, bevande, ma soprattutto allegria e convivialità al di là di tutte le barriere e di tutti i pregiudizi.

La Cena Condivisa di quest’anno ha rappresentato un’evoluzione dell’evento organizzato nel 2023 nella sola via del Campo. Quest’anno la tavolata si è espansa lungo un percorso ancora più suggestivo grazie agli sforzi di associazioni, enti e comitati del centro storico col sostegno di Comune, Aster, Amiu e privati.

“Alla fine non bastavano i tavoli – commenta sui social Christian Spadarotto, presidente dell’associazione Via del Campo e Caruggi -. Far parte di una comunità così ti fa venire la pelle d’oca. Un’energia incredibile che passa attraverso la semplicità di una cena condivisa. Grazie a tutti, a chi ci ha dato una mano ad organizzare e a chi ha partecipato: è stato semplicemente meraviglioso”.